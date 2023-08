"Non solo sport week", partnership con BusItalia

Busitalia Veneto, Società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, promuove la collaborazione con Trops SPA nell’ambito della manifestazione sportiva “Non Solo Sport Week 2023”, un evento che riunisce sport, musica e momenti di aggregazione previsto dal 6 al 10 settembre 2023 in Prato della Valle a Padova.

Il Villaggio Sportivo allestito in Prato della Valle permetterà ad appassionati e atleti di immergersi in un'esperienza multisportiva senza precedenti. Dalle piste di atletica ai campi da tennis, dal calcio alla scherma e altre discipline sportive per soddisfare ogni interesse. Gli atleti locali, unitamente alle squadre che rappresentano l'anima sportiva di Padova, assumeranno un ruolo centrale in questa celebrazione, presentando le proprie squadre e interagendo con la comunità in un'atmosfera unica e distintiva.

Grazie a questa collaborazione, gli iscritti alla manifestazione, nel limite di 2.000 persone, avranno infatti alcune agevolazioni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico: uno speciale titolo di viaggio, tariffa TU2 da 4,90 €, verrà consegnato dall’organizzazione al momento del ritiro del pacco gara a 2.000 partecipanti iscritti alle gare e permetterà di utilizzare tutti i servizi Busitalia Veneto all’interno della Conurbazione di Padova (Zona Arancio e Zona Azzurra della Conurbazione) fino alle ore 23.59 del 10 settembre.

Con questa iniziativa Busitalia Veneto contribuisce all'esperienza dei partecipanti alla “Non Solo Sport Week 2023”, promuovendo la mobilità sostenibile e l'uso responsabile dei mezzi pubblici con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti dei partecipanti, offrire loro soluzioni di trasporto efficienti e rispettose dell'ambiente e incoraggiare uno stile di vita salutare e sostenibile.