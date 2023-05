Torna La Notte Bianca del Liviano, il festival Udu della Scuola di Scienze Umane, Sociali

Mercoledì 3 maggio dalle 19 torna la Notte Bianca del Liviano, il più grande festival della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale, organizzato dai rappresentanti degli studenti di Udu Padova. Un appuntamento fondamentale ormai da 10 anni nella primavera padovana della comunità studentesca. L’evento si propone di promuovere, valorizzare e diffondere la cultura umanistica a tutta la cittadinanza, permettendo a studentesse e studenti dell’Ateneo di vivere l’Università sotto un nuovo punto di vista e alla cittadinanza tutta di conoscerne l’interno, cercando di diffondere la cultura umanistica anche a studentesse e studenti provenienti dalle altre Scuole.

Il programma

Dalle 19:00 alle 22:00 Piazzetta San Nicolò e le aule di Palazzo Liviano saranno occupate dalla rassegna di conferenze: "Un palco tutto per lei", sulla figura della donna nel storia del cantautorato e nella produzione musicale con ospite Irene Ghiotto, cantautrice, insegnante e scrittrice; “Come stai, studente lavoratore?” presentazione della ricerca fatta sulle condizioni degli studenti lavoratori condotta insieme alla scuola di Scienze Umane; "Da Ymir alla Marvel: La mitologia norrena diventa pop", sulla trasformazione “pop” della mitologia norrena con Omar Khalaf, docente di Filologia Germanica UniPd e Mila Fois; “Omosessualità nell'Italia di oggi”, assieme al gruppo Storie di Sessualità e Genere del DissGea, i professori Luca Trappolin, Alessio Ponzio e Giuseppe Burgio e ArcigayTralaltro; "Street art: un filo rosso tra territorio e politica", con Cheap Festival e l’archeologo Luca Pisoni; "Esplorazione del cinema transfemminista", stereotipi di genere attraverso il racconto del film “Tutto su mia madre” di cui parlerà RosaMaria Salvatore di Unipd e attraverso la visione di alcuni corti insieme a Cristina Zanetti, fondatrice e co-direttrice di Immaginaria International Film Festival; "Quanto spazio diamo all’arte?”, un’analisi su come il mondo dell’arte abbia ancora intrinsecamente un valore politico ed educativo insieme a Matteo Fantozzi di Generazione Magazine, Ultima Generazione e il professor Mino Conte; “I nuovi mondi della comunicazione: un viaggio tra pubblicità e intelligenza artificiale”, in cui cercheremo di capire come l’intelligenza artificiale possa cambiare la comunicazione pubblicitaria.

Il concerto

In Piazza Capitaniato sarà presente l’esposizione della mostra Autunno Projects. La serata si concluderà con un concerto del gruppo OttoxOtto all’interno della Corte della Scuola Carraresi.