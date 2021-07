Notte dei Colori, Bressa: "Se necessario pronti a ripristinare il senso unico pedonale"

Domani e domenica in città torna l'evento legato ai saldi, che probabilmente richiamerà in centro migliaia di persona. L'amministrazione non sembra preoccupata degli eventuali assembramenti, ma se fosse indispensabile potrebbe riattivarla in corso.

«Pronti a ripristinare il senso unico pedonale in via Roma qualora la situazione lo richiedesse». Domani 3 luglio e domenica in città ci sarà la Notte dei Colori, che probabilmente richiamerà in centro migliaia di persona. La preoccupazione che la troppa “normalità” possa incidere sui contagi da Covid c'è, tant'è che in settimana anche l'immunologa Antonella Viola si era detta contraria all'evento, in virtù delle ultime (brutte) notizie sulla variante Delta, ormai arrivata a Padova e probabilmente insensibile ai vaccini.

L'opzione

Per questo l'assessore al commercio Antonio Bressa garantisce che nel caso in cui dovesse esserci troppa gente e si rischiassero troppi assembramenti, l'amministrazione sarebbe in grado di riattivare il senso unico pedonale in via Roma. Una scelta che venne presa ormai due mesi fa, dopo l'ultimo lockdown e con il primo “liberi tutti”, per evitare che le persone s'incrociassero faccia a faccia nelle zone più frequentate. Nel caso, la direzione Prato della Valle- Liston sarebbe consentito, mentre il percorso inverso si dovrebbe fare percorrendo le Riviere. «Noi speriamo che non serve, perché i padovani rispetteranno sicuramente le regole e qualora dovessero accorgersi di assembramenti metteranno la mascherine e manterranno la distanza, ma con il Prefetto siamo d'accordo che ci sarà un controllo elastico e flessibile sia da parte delle forze dell'ordine che da parte nostra e quindi, nel caso dobbiamo farci trovare pronti»