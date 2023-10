La notte dei senza fissa dimora quest'anno sbarca nella piazza più difficile della città

Il 17 ottobre di ogni anno ricorre la Giornata mondiale di lotta alla povertà, istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1992. Le organizzazioni padovane impegnate nell'aiuto e nel sostegno ai senza dimora propongono ogni anno una “Notte dei senza dimora". Quest'anno gli appuntamenti saranno diffusi tra i Giardini dell'Arena e piazza Gasparotto.

Cosa succede a Padova

Al suo interno, vengono presentati i servizi che Padova offre alle persone senza dimora, con l'intervento di istituzioni politiche locali, associazioni e enti del terzo settore e vengono programmati anche concerti e iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della povertà estrema e dell’emarginazione sociale. Ogni anno, la “Notte dei senza Dimora” impegna i diversi rappresentanti degli enti e associazioni organizzative, i quali creano un collettivo che nasce dal basso, spontaneamente senza scopi di lucro, con l’unico obiettivo di sensibilizzare e far emergere il tema delle persone senza dimora e delle vulnerabilità adulte.

L'organizzazione

Per raggiungere il maggior numero di persone, è necessario ogni anno moltiplicare gli sforzi affinché gli eventi e le iniziative possano essere spazi di condivisione, di partecipazione e soprattutto luoghi adibiti all’incontro e al superamento dei pregiudizi e degli stereotipi. Gli obiettivi prefissati per l’edizione 2023 sono: la sensibilizzare la cittadinanza sul tema della marginalità attraverso l’informazione e l’orientamento ai servizi predisposti al supporto, all’accoglienza e al soddisfacimento dei bisogni per persone ai margini nella Città di Padova. Poi realizzare eventi d’intrattenimento all’interno del territorio padovano, in luoghi in cui spesso le persone ai margini dimorano, sostano e vivono quotidianamente per ridurre le distanze e ridurre stereotipi e pregiudizi attraverso l’incontro, la mediazione e la partecipazione attiva alle iniziative al fine di promuovere una presa di consapevolezza sul fatto che dietro ogni etichetta sociale esiste prima di tutto una persona.

Le parole dell'assessora al sociale Margherita Colonnello

L’assessora al sociale Margherita Colonnello sottolinea: «La notte dei senza dimora nasce nel 1992 su indicazione delle nazioni unite come monito di lotta alla povertà. A Padova questo impegno viene rispettato ogni giorno, grazie allo straordinario lavoro dei servizi sociali e del terzo settore. La lotta alla povertà, nella nostra città, parte dal riconoscimento della dignità delle persone in stato di fragilità, con la costante ricerca di contatto e di relazione da parte degli operatori e dei volontari. Invito di cuore tutta la cittadinanza a partecipare ai numerosi eventi organizzati dalle associazioni, per conoscere da vicino questo mondo straordinario».

Gli eventi

Sabato 14 Ottobre

NOTTE SENZA DIMORA 2023 - GIARDINI DELL’ARENA.

Dalle 17.00 alle 22.00 presso il parco dei Giardini dell’Arena, si terrà il presidio del collettivo che ospiterà diversi stand informativi e gazebi espositivi, sotto i quali saranno realizzate diverse attività e laboratori da parte degli enti e associazioni del territorio insieme ai volontari della Notte e gli ospiti che frequentano i vari servizi. Saranno presenti: Avvocati di Strada, Cucine Economiche Popolari, Medici in Strada, Centro Diurno La Bussola - Gruppo R, Noi sulla Strada, Croce Rossa, Cosep. Esposizione mostra del Progetto Fotografico “Via Città di Padova” a cura di Giovanni Piccolo: "Via Città di Padova" è un progetto fotografico personale a lungo termine nato in collaborazione con l'associazione Avvocato di Strada ODV (sezione di Padova) durante l'emergenza da Covid-19.

19:00 - presentazione del programma della Notte dei senza dimora e delle organizzazioni presenti nel territorio padovano che si occupano quotidianamente di servizi rivolti alla marginalità; intervento istituzionale dell'assessora Margherita Colonnello.

20:00 “Jam Session" il Palco della Notte sarà a disposizione di coloro che vorranno partecipare all’iniziativa per performance musicali improvvisare, in cui possano esibirsi tutti e liberamente: musicisti e amanti della musica per mandare un messaggio di lotta contro le disuguaglianze attraverso l’utilizzo del linguaggio universale della musica.

Domenica 15 Ottobre: PRANZO SOLIDALE in PIAZZA GASPAROTTO

dalle 12.30 alle 16.30. Con il supporto e la presenza del Food Truck “Cucina mobile” realizzato da Fondazione Progetto Arca e JTI Italia e gestito da Cosep e l’associazione Noi sulla Strada, ci sarà la possibilità di pranzare attraverso una donazione ad offerta libera. La “Cucina Mobile” inaugurata nell’Ottobre del 2022, è il food truck padovano in grado di consegnare direttamente in strada cene complete e cucinate, con proposte diversificate per un apporto nutrizionale sano ed equilibrato in termini di quantità e qualità alle persone che vivono in strada e che non possono permettersi un pasto quotidiano.

Dalle 15.30 alle 17:45

Pedalata Itinerante presso alcuni servizi dedicati alle persone senza dimora: Asilo Notturno, Sportello Caritas, Cucine Economiche Popolari, Docce in Casetta Borgomagno, Centro Diurno La Bussola. In collaborazione con l’Associazione “La Mente Comune”, ciclofficina sociale di Padova che si unirà alla campagna di sensibilizzazione e guiderà la biciclettata tra i servizi con le loro cargo, tanta buona musica e atti di educazione sulla sostenibilità.

Dalle 18:00 alle 20:00

Il ritrovo finale della biciclettata sarà presso CASETTA ZEBRINA, Parco Milcovich Qui si terrà il Talk "Donne senza dimora e marginalità adulta": attraverso le voci e gli intrecci di esperienze sul campo di chi opera nei servizi del territorio, verrà affrontato il tema della marginalità delle donne in strada, una condizione di fragilità e vulnerabilità diversificata, sempre più presente nel territorio.

Lunedì 16 Ottobre: PROIEZIONE E CINEFORUM

Dalle 20.45 “THE PASSENGERS” racconta le vicende di questi "viandanti senza meta" che trovano nelle abitazioni in cui convivono un punto di ripartenza per i propri cammini. Storie spesso dolorose, di sconfitte, perdite, cadute negli abissi di alcol e droga; ma anche storie di riscatto, nei percorsi che ognuno dei protagonisti della serie intraprende per trovare la propria via nel lavoro e nelle relazioni. In presenza del Regista Tommaso Valente, di Marta Gaboardi e del gruppo di ricerca dell’Università di Padova, si tratteranno i temi del Diritto all’Abitare, il tema dell’housing sociale, del Progetto Housing First. Previsto un momento di confronto con il pubblico.