Il presidente Giancarlo Abete al taglio del nastro del nuovo centro federale

E' stato ufficialmente inaugurato oggi 29 settembre il centro federale regionale della Lega Nazionale Dilettanti di calcio. L'appuntamento si è sviluppato negli impianti sportivi di via Roma a Noventa Padovana. Una sede scelta anni fa come base logistica di tutto il panorama calcistico dilettantistico. Nell'ultimo biennio gli impianti sono stati rivisitati, con importanti migliorie e accorgimenti che hanno reso la struttura un vero gioiellino. La Lega ha investito oltre 500mila euro per i lavori a cui si aggiungono ulteriori 280mila usciti dalle casse comunali. Ospite d'onore della storica giornata è stato il presidente della LND Giancarlo Abete.

I presenti

Nutrito il parco delle autorità che hanno presenziato a questo importante momento per il panorama calcistico regionale. Al taglio del nastro, oltre ad Abete, hanno presenziato il sindaco di Noventa Marcello Bano con il suo vice Nicola Cannistraci e l'assessore allo Sport Davide Iafelice. Per la Regione è giunto Enoch Soranzo. Presenti inoltre il presidente della Figc Veneto, Giuseppe Ruzza, il presidente della Noventa Academy Elisa Valandro e il referente del Padova Football Academy Luca Destro. Presenti numerosi addetti ai lavori che stanno rendendo il progetto sempre più affascinante. Proprio per loro Abete ha riservato parole di ringraziamento, invitandoli ad un lavoro sempre più meticoloso per aiutare il movimento a crescere.

Il presidente Abete

«Sono onorato - ha detto Abete - di presenziare al taglio del nastro di una struttura competitiva che diventerà punto di riferimento di centinaia di atleti, accompagnatori e addetti ai lavori. Gli sforzi organizzativi che avete posto in essere sono sotto gli occhi di tutti. Il mio invito è quello a proseguire in questa direzione senza porci alcun limite. Il calcio, lo sport, sono palestre di vita. Non deve crescere solo l'aspetto della competizione, ma deve emergere la volontà di educare le nuove generazioni ad una vita responsabile, fatta di regole sane e lontana da devianze».

Il sindaco Bano e l'assessore Iafelice

«Ringraziando la precedente amministrazione per aver creduto in questo progetto, oggi mi sento onorato di questo risultato ottenuto. E' stato un lavoro lungo, per nulla facile, ha ho trovato persone e realtà di assoluto valore che hanno creduto ad occhi chiusi in quello che stavano facendo. Adesso viene la parte più difficile, confermarsi e provare a crescere ogni anno sempre di più». Gli ha fatto eco l'assessore allo Sport Davide Iafelice: «Oltre 100 bambini e adolescenti di Noventa giocheranno nei vari tornei e si alleneranno nei campi di via Roma, si è creato qualcosa di meraviglioso. Un gioiello che adesso dobbiamo tutti noi custodire e possibilmente rendere ancora più bello per noi e per tutti coloro che vorranno avvicinarsi».