Quattro comuni, due province, un unico numero di riferimento per le emergenze

Un numero unico per la Polizia Locale di Noventa Padovana, Saonara, Stra e Vigonovo. Chiamando lo 049 8952190 i cittadini dei quattro comuni potranno segnalare emergenze alla Centrale Operativa unica, pronta a smistare le chiamate e ad attivare la pattuglia del Pronto Intervento Territoriale, formata da due agenti costantemente in servizio su strada e dedicata agli interventi non differibili come incidenti, sicurezza urbana, intralcio alla circolazione e disturbo della quiete pubblica. Entrambi i servizi, strettamente collegati tra loro, sono attivi tutti i giorni tranne la domenica e i festivi, dalle 8 alle 18,30. Il Numero Unico è inoltre a disposizione delle altre forze dell’ordine per il coordinamento degli interventi sul territorio, nella logica dello scambio informativo e della sicurezza integrata.

Parla il comandante

«Si tratta di servizi aggiuntivi e non sostitutivi di quelli già presenti – spiega il comandante Luca Meneghini – restano attive le pattuglie dei singoli comuni per le attività ordinarie quali viabilità, sorveglianza di scuole e mercati, polizia edilizia e ambientale, controlli sulle attività commerciali e sulle infrazioni al Codice della Strada, così come gli sportelli amministrativi e i numeri di telefono dei singoli uffici. Era però prioritario organizzare un servizio di intervento rapido per le emergenze, possibile solo attraverso il coordinamento delle risorse dei quattro comuni che prima, visti i numeri del personale, non potevano garantire certezza e continuità a questo aspetto fondamentale dell’attività di Polizia».

Ufficiale anche Vigonovo

La convenzione di Polizia Locale di Noventa Padovana, Saonara, Stra e Vigonovo ha raggiunto la piena operatività il 1o gennaio, con l’ingresso in pianta stabile di Vigonovo nel Comando Integrato. «Questi nuovi servizi per noi rappresentano un punto di partenza – dichiara il sindaco di Noventa Marcello Bano, comune capofila della Convenzione – è un segnale importante che stiamo lavorando nella giusta direzione: quella di una sempre maggiore integrazione tra le nostre forze di Polizia Locale,

con l’obiettivo di arrivare nel tempo a un corpo unico per i quattro comuni. L’attuale convenzione sarà progressivamente modificata e rafforzata per continuare in questo percorso».

Le altre voci

«Ringrazio il comandante Meneghini – aggiunge il sindaco di Saonara Michela Lazzaro – per essere riuscito, in soli due mesi, a raggiungere questo risultato, che risponde a una richiesta unanime dei nostri concittadini. In passato, quando un utente telefonava alla Polizia Locale, non sempre la chiamata andava a buon fine, perché gli agenti potevano trovarsi impegnati in emergenze o altri servizi. Di qui la richiesta di una risposta più efficiente, che oggi siamo in grado di garantire». «Oltre che dei cittadini – puntualizza il sindaco di Stra Caterina Cacciavillani – il numero unico è a disposizione delle altre forze dell’ordine: il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di sicurezza sul territorio è un valore aggiunto. In questi anni abbiamo fatto investimenti importanti in questa logica, potenziando con risorse comunali quei sistemi di videosorveglianza che sono diventati uno strumento fondamentale di contrasto ai reati, grazie alla condivisione con tutte le forze di pubblica sicurezza». «Quello di oggi è un traguardo da festeggiare – conclude il sindaco di Vigonovo Luca Martello – arrivarci non è stato facile per la difficoltà di mettere insieme esperienze amministrative diverse. Fa però parte dei nostri compiti cercare delle soluzioni anche innovative ai problemi che ci troviamo ad affrontare, come quella di una convenzione che attraversa i confini provinciali: non lo consideriamo un limite ma un valore».