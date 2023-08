Noventa sceglie la mobilità smart per l’evento Evolution Festival. Musica, divertimento e monopattini per stimolare la mobilità sostenibile. Anche questo è Evolution Festival di Noventa Padovana, il grande evento di fine estate che si terrà venerdì 1 e sabato 2 settembre, al Parco ex Fornace di Noventana. La barchessa del parco ospiterà stand gastronomici che prepareranno cicchetti, piadine e street food di qualità da gustare assieme a svariati tipi di bevande e cocktail. Venerdì, spazio alle sonorità anni ’90 suonate dal vivo dalla Novaluna Party Band, mentre sabato sarà la serata dei giovani e giovanissimi, con quattro Dj set ed esibizioni di trapper locali.

Viabilità e ambiente

La due giorni richiamerà molte persone e per snellire il traffico in via Noventana e limitare l’inquinamento, le sere dell’1 e del 2 settembre i monopattini “Dott” saranno disponibili a prezzi scontati utilizzando il codice sconto EVOLUTION23. Il codice che darà diritto a due corse gratuite di 10 minuti ciascuna su tutto il territorio di Noventa Padovana e Padova. «L'Evolution Festival - ha precisato il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano - sarà un'occasione in più per sfruttare questo strumento di mobilità alternativa, senza dubbio utile a decongestionare il traffico e ridurre l’impatto ambientale di eventi come il nostro». Primo appuntamento quindi a venerdì per la '90-2000 NIGHT, la serata dedicata al ritmo anni ’90. E per chi proprio non sa rinunciare all’auto, sarà disponibile gratuitamente il park dell’Alì, a pochi metri dall’ingresso del Parco Fornace.

Come ottenere il codice

- Scarica l'app Dott se ancora non la hai

- Apri questo link dal tuo dispositivo mobile

- In alternativa, vai su Menu -> Promozioni nell'app Dott

- Seleziona, "Aggiungi Codice" e inserisci il codice EVOLUTION23

- Cerca il Dott più vicino e salta a bordo