Una nuova pista ciclabile per unire in sicurezza le due frazioni: il progetto

Al via i lavorio per la realizzazione della pista ciclopedonale di Via Foscolo ad Albignasego, nel tratto compreso fra il cavalcavia autostradale e via Carducci per una lunghezza di circa 400 metri.

Pista ciclabile

L’intervento in via Foscolo si inserisce in un progetto di opere pubbliche più ampio che nel 2022 ha visto l'inaugurazione della pista ciclo pedonale di via Padova e quella del collegamento ciclabile tra Mandriola e San Tommaso. «Cerchiamo di rendere il comune adatto ad una mobilità sostenibile per incentivare i cittadini a preferire l’uso della bicicletta rispetto all’automobile - spiega Valentina Luise, assessore con delega alla Mobilità sostenibile - in questa prospettiva abbiamo appena concluso un processo partecipativo per dare il via al progetto della nuova ciclabile nel quartiere S. Agostino». L’intervento in Via Foscolo prevede continuità con il marciapiede e la ciclabile di via Carducci e via Santa Lucia e il posizionamento di una nuova cordonata di protezione nel tratto di via Foscolo vicino al parco pubblico. «Questo progetto - chiarisce il sindaco Filippo Giacinti - si pone come obiettivo principale la sicurezza dell’area che al momento non presenta né marciapiede né pista ciclo pedonale, e in secondo luogo mettere in sicurezza l’arteria stradale che collega il quartiere Ferri al quartiere Mandriola». È in programma anche il completamento della ciclabile di via Manzoni e via Pio X, la progettazione di quella di via Mameli e si sta studiando una soluzione per migliorare la percorribilità della ciclabile di via Torino.