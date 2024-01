Al servizio dei cittadini: inaugurata nella Bassa la nuova pista ciclabile

Per la gioia dei residenti: è stato inaugurato oggi, venerdì 12 gennaio, un nuovo tratto di pista ciclabile lungo la Strada Regionale 10 “Padana Inferiore” a Borgo Veneto, tra le località di Saletto e Megliadino San Fidenzio.

Pista ciclabile

Presente alla cerimonia anche Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto nonché assessore alle Infrastrutture e trasporti: «Si tratta di un intervento atteso dal territorio, che va a completare un tratto di collegamento con percorsi ciclopedonali già esistenti, ampliando le potenzialità della rete ciclabile del territorio della bassa padovana e garantendo la sicurezza dei pedoni e ciclisti che quotidianamente percorrono una strada molto trafficata come la SR 10 la quale, specialmente nelle ore di punta e in quelle serali, risulta problematica al transito per l’utenza debole. Il nuovo tracciato, dedicato a cittadini e lavoratori e realizzato in sinergia con l’amministrazione locale del Comune di Borgo Veneto, beneficia di un contributo di 175.500 euro su un investimento complessivo di 450mila euro, grazie alla legge regionale 39/1991 sulla sicurezza stradale. L’ennesima azione di impulso alla viabilità lenta per una mobilità sempre più intermodale, sicura e sostenibile. La nuova ciclopedonale, che corre in affiancamento alla Strada regionale 10, si sviluppa per 700 metri lineari dal centro di Saletto fino a via Borgofuro, in località Megliadino San Fidenzio ed è protetta da un’aiuola spartitraffico. È fondamentale incentivare l’utilizzo della bicicletta come alternativa all’automobile, non solo per svago ma anche negli spostamenti casa lavoro, per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente circostante».