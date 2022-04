Innovazione e salute: inaugurata la nuova Risonanza Magnetica ad alto campo 3 Tesla

È stata inaugurata oggi, mercoledì 6 aprile, alla presenza del primo cittadino Filippo Giacinti e dei rappresentati dell'Ulss 6 Euganea la nuova Risonanza Magnetica ad alto campo 3 Tesla al Centro Synlab Euganea Medica di Albignasego, un presidio all’avanguardia tecnologica nella diagnostica per immagini ad alta specializzazione.

Risonanza magnetica

La nuova Risonanza Magnetica ad alto campo implementa una migliore risoluzione delle immagini diagnostiche grazie alle quali è possibile ottenere informazioni più accurate e precise nella diagnosi dei pazienti. Si tratta, inoltre, di un’apparecchiatura che migliora anche la patient experience, garantendo il comfort necessario al paziente per sottoporsi all’esame in tranquillità. L’applicazione del macchinario riguarda diversi distretti anatomici, per i quali sarà possibile eseguire esami specialistici arricchendo lo studio e l’indagine di patologie in campo neurologico, senologico, uro-oncologico e cardiologico. L’acceso a questo servizio è previsto sia in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale che privatamente. Il valore e gli utilizzi del nuovo macchinario sono stati illustrati anche da Andrea Laghi, professore ordinario di Radiologia dell’Università La Sapienza di Roma, direttore Ospedale Sant'Andrea e membro del Consiglio Superiore di Sanità (Css) che ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione. Il nuovo investimento per il Centro Synlab Euganea Medica è la testimonianza della volontà dell’azienda di perseguire la medical excellence, con l’obiettivo di riservare servizi sempre di maggiore qualità ai pazienti e garantendo risultati diagnostici di alto valore. Dichiara Andrea Buratti, direttore area Nord Synlab Italia: «Siamo molto felici di poter ospitare all’interno del nostro centro un macchinario a così alto valore aggiunto: da sempre siamo impegnati ad offrire ai nostri pazienti il miglior servizio possibile, investendo in efficienza ed innovazione. Questo nuovo investimento di Synlab migliorerà l’attività diagnostica sul nostro territorio e rappresenterà un’eccellenza per l’intera Regione. Un altro tassello importante di un percorso di sviluppo tracciato dalla nostra azienda, che da sempre punta all’eccellenza e alla qualità delle attività mediche per il benessere delle persone». La nuova risonanza, infatti, è un’apparecchiatura diagnostica altamente innovativa che in Veneto solo alcune strutture mediche di eccellenza possono vantare. Sul territorio Veneto Synlab oggi conta su un network di strutture mediche che comprende attualmente oltre 20 Centri dislocati in tutte le province. A Padova e provincia l’azienda è presente con Synlab Data Medica per il servizio di analisi mediche, radiologia e poliambulatorio e Syynlab Cemes, centro dedicato a fisioterapia e riabilitazione, mentre ad Albignasego sono presenti Synlab Euganea Medica, struttura dedicata alla diagnostica per immagini avanzata, e il Poliambulatorio Euganea che offre servizi poliambulatoriali, oltre alla nuova attività di analisi di laboratorio.