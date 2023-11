Gattamelata, nuovi orari per le visite guidate sui ponteggi: tutte le info

A partire da sabato 4 novembre cambiano gli orari per le visite con accompagnatore sui ponteggi della scultura equestre al Gattamelata di Donatello in piazza del Santo, attività nell’abito delle iniziative di massima divulgazione e conoscenza del monumento, in occasione delle complesse azioni di studio, rilievo e analisi propedeutiche al primo grande restauro dello stesso.

Visite al Gattamelata

Le visite inizieranno alle ore 9.30 cadenzate ogni mezz’ora, con ultima salita alle ore 15.30, tutti i sabati e le domeniche. Prevedono la salita illustrata da un accompagnatore sui ponteggi a “tu per tu” con il capolavoro e l’ingresso per una visita autonoma all’Oratorio di San Giorgio. Si potranno osservare quindi in dettaglio, da un punto di vista assolutamente inedito, il basamento ellittico, i bassorilievi con le effigi del condottiero ed infine i livelli dei ponteggi corrispondenti al cavallo e al cavaliere in bronzo. Le prenotazioni e l’acquisto dei biglietti (11 euro per la visita accompagnata), con tutte le informazioni necessarie per l’accesso al cantiere, sono disponibili sul sito www.ilsantodipadova.it. Sul sito sono disponibili le informazioni riguardo alle riduzioni previste. In alternativa possono essere acquistati, per gli stessi orari, in biglietteria, che è aperta da martedì a domenica, ore 09-13 e 14-18.

Scuole

Sono nel frattempo iniziate con grande interesse le visite accompagnate dedicate alle scuole (i ragazzi possono accedere al ponteggio dai 14 anni in su), che sono prenotabili chiedendo informazioni via mail a biglietti@ilsantodipadova.it, al costo di 5 euro a studente.