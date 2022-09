Nuovo ospedale, l'affidamento dei lavori finisce di nuovo al Tar

Il nuovo ospedale di nuovo al Tar. Ora è la prima classificata che ha presentato ricorso. Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. di Modena in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Atiproject S.r.l., Cooprogetti Società Cooperative, Techint Compagnia Tecnica Internazionale Spa, ha si è rivolta al tribunale, impugnando 3 articoli del Disciplinare e un articolo del Protocollo di vigilanza nelle sole parti citate in ricorso, condizionando il ricorso incidentale all'ipotesi in cui il ricorso principale dovesse essere ritenuto infondato.

Contromossa

Come racconta Il Mattino di Padova, la prima arrivata ha preparato una contromossa in caso il Tar, ai primi di ottobre, dovesse dare ragione a Steam, indicando alcuni articoli del bando che avrebbero potuto penalizzarla. Da qui il mandato deliberato dal direttore generale Giuseppe Dal Ben agli avvocati Nicola Creuso e Fabio Pinelli di difendere l'Azienda Ospedale Università di fronte al ricorso incidentale notificato da Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop di Modena. A metà luglio il Tribunale amministrativo del Veneto aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività degli atti relativi all'aggiudicazione della progettazione del nuovo polo della salute, presentata da Steam Srl per la presenza nel gruppo vincitore della San Faustin, i cui amministratori sono stati rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Milano per corruzione internazionale. Il presidente del Collegio dei giudici amministrativi di Venezia aveva ritenuto tuttavia di dover entrare subito nel merito, decidendo di riconvocare tutti per il 6 ottobre davanti alla seconda sezione del Tar per il giudizio di primo grado.