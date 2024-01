Nuovo polo scolastico ai piedi dei Colli Euganei, il cantiere entra nella fase operativa

Un segnale tangibile di progresso si eleva nel quartiere di San Biagio: le grandi gru, ora piantate e ben visibili, annunciano l'entrata nel vivo dei lavori per il nuovo polo scolastico, un passo concreto verso la realizzazione di un'infrastruttura educativa d'avanguardia per il Comune di Teolo.

Nuovo polo scolastico

Con il posizionamento delle gru, simbolo del lavoro e dello sviluppo, il cantiere del polo scolastico di San Biagio entra dunque in una fase decisiva: il progetto, finanziato con un investimento di 3 milioni e 997.271,19 euro provenienti dal Pnrr, segna un passaggio critico nella realizzazione di un ambiente formativo innovativo per la nostra comunità. Afferma in merito il vicesindaco e assessore all'istruzione Graziella Quagliato: «Oggi assistiamo alla trasformazione di un sogno in realtà: il nuovo polo scolastico di San Biagio è un progetto che nasce da una programmazione generale sull’edilizia scolastica fatta negli anni e ha come obiettivo diventare uno dei pilastri della nostra offerta educativa. La sua realizzazione rappresenta l'impegno del nostro Comune nel fornire un'istruzione di qualità».

Teolo

Dichiarazione dell'assessore ai lavori pubblici Matteo Turetta: «La vista delle gru al lavoro è un segno che Teolo sta facendo passi da gigante nella costruzione di una struttura educativa che segnerà la storia del nostro comune. Questo progetto, il più grande intrapreso dal Comune negli ultimi 30 anni, non è solo un edificio scolastico, ma un centro di crescita, sicurezza e innovazione per i nostri giovani. Con una capacità di circa 250 studenti che insisteranno su un'area di 14.000 mq, l'istituto sarà un modello di efficienza energetica e di integrazione con l'ambiente circostante, grazie anche a spazi verdi progettati per l'apprendimento outdoor». I lavori, iniziati a fine novembre, si prevede saranno completati entro il 31 dicembre 2025, con collaudo previsto per marzo 2026. Continueremo a fornire aggiornamenti sul progresso di questo progetto fondamentale».