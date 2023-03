Parco Iris, si passa ai fatti: approvato il progetto esecutivo da 2 milioni di euro

Martedì scorso, 21 marzo, la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del primo stralcio di ampliamento del Parco Iris. Si tratta di un progetto del valore complessivo di 2 milioni di Euro, finanziati dal Pnrr. Grazie al quale si potrà procedere con la riqualificazione delle aree recentemente destinate a verde pubblico e la realizzazione del più grande parco urbano della nostra città. Oggi conta 6 ettari e mezzo di superficie e con questo primo stralcio di ampliamento diventerà di 16 ettari, 9 e mezzo in più rispetto all’attuale con nuove attrezzature, un edificio a zero impatto energetico, vaste aree verdi e boschive per il passeggio.

Le fasi

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto definitivo e della variante urbanistica il 28 novembre, dopo la presentazione delle osservazioni da parte della cittadinanza e dopo un confronto con i cittadini dei quartieri interessati, questo ultimo passo permette di poter procedere con il bando per l’affidamento dei lavori. Entro l’estate verranno quindi affidati i lavori alla ditta che si aggiudicherà il bando di gara e con l’autunno potrà essere dato il via al cantiere.

Bressa

L’assessore al Verde Antonio Bressa afferma: «Stiamo rispettando il cronoprogramma annunciato a novembre, con l’approvazione da parte del consiglio comunale del progetto definitivo e della variante urbanistica. Significa che entro fine anno potremo dare il via ai lavori del nuovo parco. Come tutte le opere finanziate da PNRR il termine ultimo per la realizzazione dei lavori è marzo 2026, ma possiamo affermare con convinzione che il nuovo Parco Iris potrà aprire al pubblico già nel 2025 per mettere così a disposizione di tutti i cittadini un polmone verde che si amplia con il primo stralcio di ben 9,5 ettari ulteriori rispetto ai 6,5 attuali. È un progetto molto atteso dalla città e in particolare dai residenti dei quartieri direttamente interessati. Un progetto frutto di quasi vent’anni di mobilitazioni portate avanti da comitati, associazioni e cittadini con l’obiettivo comune di una Padova più verde e sostenibile, che siamo molto orgogliosi di poter finalmente concretizzare»