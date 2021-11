Online il nuovo sito delle biblioteche civiche padovane

Sarà online da lunedì 29 novembre il nuovo sito delle Biblioteche civiche di Padova, all’indirizzo www.bibliotechecivichepadova.it. Il sito presenterà le diverse biblioteche del sistema bibliotecario cittadino composto, oltre che dalla Biblioteca Civica al Centro Altinate San Gaetano, dalla Biblioteca Arcella, Biblioteca Brenta Venezia, Biblioteca Forcellini, Biblioteca Bassanello, Biblioteca Savonarola, Biblioteca Brentella, Biblioteca Valsugana. Il sito presenterà tutti i servizi offerti dalle biblioteche, dalle modalità di prestito al funzionamento della biblioteca viaggiante, al prestito a domicilio, con la possibilità di scaricare anche la modulistica e le guide rapide. Ma il sito avrà anche contenuti e rubriche per chi ama la lettura.

Narrativa e saggistica

Nella sezione Scelto per voi, con sezioni per adulti e ragazzi, un costante aggiornamento sui titoli scelti tra le novità di narrativa, saggistica, dvd e molto altro ancora: grazie a numerose vetrine tematiche si potranno scoprire nuovi autori ed interessi e navigare tra generi narrativi diversi, dalla poesia alle riviste, dal cinema ai romanzi tratti da storie vere e molto altro. Nelle collezioni moderne sono disponibili audiolibri, dvd, graphic novel; tra le collezioni digitali i periodici storici della Biblioteca Civica digitalizzati e navigando tra gli archivi sarà possibile conoscere i lasciti storici di famiglie e personaggi rilevanti per la storia cittadina. Ricorrenze in agenda ricorderà anniversari e giornate particolari.