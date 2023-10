L'Ordine degli psicologi compie 30 anni: «Oggi è più facile parlare di psicologia»

Una giornata, un convegno e circa 200 persone per celebrare il Trentennale dell’Istituzione dell’Albo degli Psicologi del Veneto organizzato dallo stesso Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto presso la Sala dei Giganti del Palazzo Liviano, una delle sedi dell’Università di Padova. All’incontro di oggi 19 ottobre hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, oltre che del mondo scientifico e accademico internazionali. L’evento, moderato da Massimo Cirri, psicologo e conduttore radiofonico di Radio 2 e da Alessandra Simonelli, docente dell’Università di Padova, si è aperto con i saluti istituzionali del Presidente dell’ Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto Luca Pezzullo che ha posto l’attenzione sul cambiamento della figura dello psicologo/a anche in Veneto negli ultimi anni.

La voce di Pezzullo

«La celebrazione del trentennale dalla costituzione dell’albo degli psicologi del Veneto – spiega Luca Pezzullo – Presidente dell’Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto - è certamente un’occasione per fare un bilancio di un lungo pezzo di storia, ma anche un’emozione essere qui dopo trent’anni di attività. La categoria ha avuto un grande sviluppo, considerato il contesto un po’ “caotico” dei primi anni ‘80. La figura dello psicologo si è sviluppata in modo molto ampio; nell’arco di 30 anni, siamo passati da professione numericamente ridotta e focalizzata in alcuni ambiti tradizionali, ad una popolazione professionale ampia ed articolata, che in Veneto ha superato gli 11.000 iscritti, operanti in ambiti che vanno dalla classica clinica all’insegnamento, dalla neuropsicologia alla psicologia dello sport, dall’ambito aziendale a quello educativo. Il riconoscimento della professione è cresciuto progressivamente, e parlare oggi di intervento psicologico incontra molti meno ostacoli di quanto avvenisse negli anni ’90. In anni recenti, le varie emergenze (COVID, etc.) e una maggiore consapevolezza delle giovani generazioni hanno normalizzato significativamente il ruolo dello psicologo».

La storia di un ordine, il terzo più grande in Italia

L’Ordine è nato con la legge 56/89 del febbraio dell’89, l’Albo del Veneto è stato costituito nell’ottobre del 1993. Da sottolineare che quello Veneto (dopo Lazio e Lombardia) è il terzo Ordine italiano degli Psicologi più grande ed uno dei più grandi d’Europa (gli Ordini territoriali italiani sono i più numerosi a livello europeo). Rappresenta poco meno del 10% dell’intera categoria nazionale, anche per via della presenza di poli formativi e professionali di rilievo per la categoria (ad es. Unipd). Una storia ripercorsa e ricostruita dal primo dei cinque presidenti dell’Ordine degli Psicologi del Veneto che si sono succeduti, Paolo Michielin, psicologo e psicoterapeuta, eletto nel 1993.

Michielin

«C’era da costruire tutto - spiega Michielin - anche sul piano amministrativo, partire dalle fondamenta e costruire una casa, quella dei futuri iscritti. Eravamo una comunità da rendere omogenea, non tutti eravamo di estrazione psicologica. Una delle scelte chiave e l’aspetto più caratterizzante è stato creare un legame forte con l’Università di Padova: difendere la laurea, le competenze e la formazione post laurea (le specializzazioni) in tre anni sono state decise molte cose, il codice deontologico, il tariffario e il nomenclatore. Gli iscritti all’elenco veneto consegnato dal Commissario Straordinario al 19 ottobre 1993 erano 1751. Ci è sembrata una buona partenza».

I numeri

30 anni di iscritti. I numeri e le curiosità: 11.371 Psicologi iscritti al 18 settembre 2023: 9442 donne, 1921 maschi 1921, 8 (Società tra Professionisti), 1751 iscritti al 19 ottobre 1993, 2677 nuovi iscritti al 31 dicembre 2003, 4399 nuovi iscritti al 31 dicembre 2013, 5052 nuovi iscritti al 18 settembre 2023. Il più longevo, il decano ha 92 anni, è uno psicologo del 1931 iscritto dal 19 ottobre 1993. La più giovane psicologa ha 24 anni è nata nel 1999. In questi 30 anni si sono succeduti cinque presidenti.

La parità linguistica dell’Ordine

«Negli ultimi quattro anni si sono iscritti circa 3.300 psicologi, in gran parte donne - spiega Fortunata Pizzoferro, Vicepresidente dell’Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto. Una popolazione di giovani psicologhe che si trovano ora ad affrontare il mondo della libera professione, dove come è noto le donne guadagnano il 30% in meno rispetto ai colleghi uomini. Nel 2020 abbiamo fatto un primo atto formale modificando il nome per evidenziare questa presenza, e a seguire una serie di azioni, con protocolli d’intesa, percorsi di formazione all’imprenditorialità, con l'obiettivo di ridurre questa distanza nella retribuzione e abbattere il famoso “tetto di cristallo”, ovvero la difficoltà per le donne di raggiungere posizioni apicali. Un esempio per gli altri Ordini regionali che hanno aggiornato il loro nome proprio sulla spinta del nostro»

La “Generazione Y”. L’identikit del giovane psicologo veneto

Nel corso del convegno sono stati presentati i risultati di un sondaggio lanciato ed elaborato dal gruppo di lavoro della Consulta dei Giovani dell’Ordine Veneto con l’obiettivo di tracciare l’identikit del/lla giovane psicologo/a veneto/a lavorando su quattro le macroaree. «Il questionario – spiega Chiara Usai, psicologa della Consulta dei Giovani - è stato inviato ad un campione rappresentativo al quale hanno risposto 944 psicologi/e su circa 3000 neoiscritti dal 2018. I partecipanti hanno in media 30 anni, la maggioranza, l’85,38%, è di genere femminile (806 su 944 partecipanti sono donne, 135 maschi pari al 14,30%)». Il 47% del campione ha scelto l’indirizzo di psicologia clinica che si conferma in testa anche come area di impiego nella quale già lavorano e quello cui desidererebbe lavorare. La restante parte del campione intervistato è distribuita tra psicologia dello sviluppo, forense, neuropsicologia. L’impiego. Padova è la città più scelta per lavorare, 27,32%, segue Verona con 16,94%, scelte che coincidono con gli unici due corsi di laurea presenti negli atenei veneti.

La psicologia internazionale a Padova, gli ultimi studi sul trauma

Per celebrare questa data e questi primi 30 anni della storia della comunità professionale, l’Ordine ha organizzato un convegno scientifico di portata internazionale, con la partecipazione di relatori di fama mondiale quali lo psichiatra Bessel Van Der Kolk, tra i maggiori esponenti nella ricerca e nel trattamento del trauma e fondatore de il Trauma Center di Brookline, Massachusetts, e direttore del Complex Trauma Treatment Network dalla Presidente dell’Istituto e Peter Fonagy, psicologo e psicoanalista ungherese, direttore del Dipartimento di Psicologia Clinica, della Salute e dell'Educazione presso l’University College di Londra. Grandi nomi che hanno interagito con Silvia Salcuni, psicologa, docente presso Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - Università di Padova, con la Presidente Istituto Europeo Psicotraumatologia e stress Management ed Emilia Ferruzza, psicologa, psicoterapeuta, docente Università di Padova.