Domenica ecologica a Padova: 9 gli automobilisti sanzionati

La giornata odierna a Padova, 8 ottobre, è coincisa con la domenica ecologica. Decine di agenti della Polizia locale hanno lavorato senza sosta per accertarsi che gli automobilisti in transito fossero a conoscenza delle limitazioni. Sono stati indirizzati verso arterie secondarie. Chi invece è stato colto in difetto è stato sanzionato. Complessivamente non si sono verificate situazioni di nervosismo e il tutto si è svolto nella massima serenità con una certa collaborazione tra i tutori dell'ordine e gli utenti della strada.

Cosa è successo

Domenica ecologica senza particolari criticità. Controllati circa 120 veicoli di cui 9 sanzionati perché non aventi titolo a circolare. Numerose richieste d'informazione. Il personale presente sul territorio, salvo i servizi essenziali, è stato interessato all'attività di controllo anche mediante postazioni fisse in alcuni punti di accesso in città. Chi ha subito la multa non ha creato particolari problemi riferendo di non essere al corrente delle limitazioni. L'appuntamento è ora alla prossima giornata ecologica con gli agenti impegnati a far rispettare le restrizioni e con la speranza che gli automobilisti capiscano che non è ammesso effettuare strappi alle regole. Pena l'inevitabile verbale.