Si sono distinti in operazioni di polizia: pioggia di riconoscimenti

Nel corso della celebrazione dei 172 anni della Polizia di Stato sono stati premiati e ricordati alcuni poliziotti che si sono distinti per le loro attività.

Squadra Mobile

1) Enrico Fantini, Michele De Faveri, Matteo Salmaso: evidenziando spiccate qualità professionali espletavano un'attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto tre soggetti, tra cui un minorenne, trovati in possesso di 5 chili di hashish e 300 grammi di cocaina (Padova, 26 novembre 2019).

2) Michele Rizzi, Domenico Morgese, Raffaele Sammali, Matteo Agnesa: evidenziando capacità professionali, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto un cittadino straniero, resosi responsabile di furto in abitazione (Padova 16 luglio 2019)

3) Giampaolo Cocciuti, Federico Coppo, Leonardo Baido (deceduto): evidenziando capacità professionali e spirito di iniziativa, liberi dal servizio, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia una coppia di giovani, trovati in possesso di 213 grammi di eroina (Padova 25 dicembre 2019).

4)Giampaolo Cocciuti, Gianpiero Zampiero, Leonardo Baido (deceduto): evidenziando capacità professionali espletavano un'attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto un cittadino nigeriano, resosi responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti (Campo San Martino, 23 novembre 2019).

5) Davide Boaretto (quiescenza), Francesco Lucchese, Luca Pilotto, Luigi Calogiuri: evidenziando capacità professionali, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che consentiva di dare esecuzione ad un ordine di custodia cautelare in carcere, a carico di un cittadino di origini nordafricane, resosi responsabile di rapina nei confronti di un'anziana donna (Padova 5 dicembre 2019).

Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico

6) Raffaele Sammali, evidenziando capacità professionali, si distingueva in un'attività di soccorso pubblico in favore di un anziano, rimasto bloccato nella propria vasca da bagno per diverse ore (Padova 16 giugno 2019).

7) Giulino Bortignon, Simone Celeste: evidenziando capacità professionali, si distinguevano in un'attività di soccorso pubblico a favore di un uomo animato da intenti suicidi (Padova 9 giugno 2019).

8) Michele Licciardi, evidenziando capacità professionali, si distingueva in un'attività di soccorso pubblico, riuscendo a bloccare un'auto che transitava contromano in tangenziale (Padova 5 luglio 2019).

9) Corrado Stern Rigoni, evidenziando capacità professionali, espletava un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di 3 cittadini tunisini, resisi responsabili di furto in appartamento (Trento 22 agosto 2019).

10) Gianluca Sanna, evidenziando capacità professionali, espletava un intervento di soccorso in favore di una giovane donna che aveva manifestato intenti suicidi, minacciando di lanciarsi da un cavalcavia (Biella 3 agosto 2019).

Reparto prevenzione crimine Veneto

11) Michele De Feo, Beppino Babetto, Roberto Governato, Encomio: evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto un cittadino nigeriano, resosi responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Polizia stradale

12) Simone Schiavo, Pasquale Boncino: evidenziando capacità professionali, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto una donna, resasi responsabile di tentato omicidio (Padova 4 agosto 2019).

13) Andrea Giannini, evidenziando capacità professionali, espletava un'attività di polizia giudiziaria che consentiva l'individuazione di un dispositivo installato su un autocarro, in grado di alterare i dati della scheda tachigrafo di guida (Mandello del Lario - Lecco 13 novembre 2019).

Polizia postale

14) Gianmarco Calore, evidenziando capacità professionali, espletava un'attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto un individuo, colto in flagranza del reato di truffa (Curtarolo 22 giugno 2019).

Servizio polizia scientifica

15) Francesco Camana, Massimiliano Gori, Diego Testolin, Luca De Rosa, Simone Danesin, Roberto Mangione, evidenziando capacità professionali dirigevano un'attività tecnico scientifica che si concludeva con l'individuazione e l'arresto degli autori dell'omicidio di un cittadino senegalese (Rimini 18 aprile 2018).