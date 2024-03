Volo Ryanair in ritardo di sette ore, coppia di viaggiatori risarciti

La giustizia italiana ha emesso una sentenza di grande rilevanza per i diritti dei passeggeri aerei. Il Giudice di Pace di Treviso ha emesso una sentenza che condanna la compagnia aerea Ryanair a risarcire due passeggeri di Padova per la somma di 800 euro per via del volo in ritardo Ryanair Treviso Malaga di quasi sette ore atterrato il 2 giugno scorso.

La sentenza ha riconosciuto le richieste dei passeggeri come fondate, sostenendo che la compagnia aerea abbia violato gli obblighi contrattuali nei confronti dei passeggeri. La decisione del Giudice di Pace di Treviso si basa su una serie di argomentazioni legali e normative che sottolineano i diritti dei passeggeri in caso di ritardo prolungato, cancellazione del volo o negato imbarco, come previsto dal Regolamento (CE) n. 261/04.

Secondo la sentenza, la compagnia aerea è tenuta a risarcire i passeggeri in base alla distanza chilometrica tra il luogo di partenza e quello della destinazione finale prevista nel contratto di trasporto. In particolare, il giudice ha stabilito che i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria di 800 euro. La sentenza del Giudice di Pace di Treviso conferma e applica i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea, che hanno sancito il diritto dei passeggeri aerei alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato.

Questa decisione rappresenta un importante precedente giuridico che rafforza i diritti dei passeggeri aerei in Italia e in tutta l'Unione Europea. Le compagnie aeree sono tenute a rispettare gli obblighi contrattuali e a garantire ai passeggeri un servizio di trasporto aereo sicuro e puntuale. La sentenza del Giudice di Pace di Treviso è un segnale chiaro che la giustizia italiana è pronta a tutelare i diritti dei passeggeri aerei e a garantire loro un adeguato risarcimento in caso di violazioni contrattuali da parte delle compagnie aeree.

«Siamo estremamente soddisfatti della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Treviso – commentano da ItaliaRimborso –. Questa decisione conferma il nostro impegno costante nel difendere i diritti dei passeggeri aerei e nel garantire loro un adeguato risarcimento in caso di violazioni contrattuali da parte delle compagnie aeree. Abbiamo sempre creduto nella validità delle richieste avanzate dai nostri clienti e siamo lieti che la giustizia italiana abbia riconosciuto la fondatezza delle loro rivendicazioni. La sentenza del Giudice di Pace di Treviso rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei passeggeri aerei e ci incoraggia a continuare nel nostro impegno a favore di tutti coloro che subiscono disagi durante i loro viaggi».