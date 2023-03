Palaberta: presto via ai lavori di riqualificazione, cambia la ditta che li eseguirà

Partiranno presto i lavori di riqualificazione del Palaberta. Lo annuncia il sindaco dopo l’ennesima segnalazione di infiltrazioni di acqua nella struttura sportiva di Montegrotto Terme. «Come ben sappiamo - ricorda Riccardo Mortandello - il Palaberta realizzato sostanzialmente al grezzo e completato a inizio anni 2000 pur essendo una struttura di soli vent’anni è un’opera pubblica fatta male, i cui lavori sono ancora al centro di cause legali in corso. I disagi che le società sportive che lo frequentano vivono sono frutto di questa situazione, alla quale vorremmo rimedio nei prossimi mesi con i lavori che stanno per partire».

Palaberta

La Giunta ha già approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del Palaberta, e ha finanziato con 600 mila euro il rifacimento del manto di copertura e la riqualificazione dell’impianto di riscaldamento con sostituzione dei generatori di calore e rifacimento delle tubazioni. L’inizio dei lavori è stato ritardato poiché dopo l’aggiudicazione e l’affidamento dei lavori, la ditta aggiudicataria ha risolto il contratto. Per questo l’ufficio tecnico del Comune sta procedendo ad affidare i lavori alla seconda classificata. «La copertura - afferma l’assessore ai Lavori pubblici Duilo Fasolato - comunque ha necessitato di interventi di manutenzione continui e puntuali, che sono stati eseguiti anche durante il periodo tra approvazione del progetto e consegna dei lavori, perché il palasport é sempre rimasto aperto. Malgrado alcuni disagi in occasione di eventi con forti precipitazioni si é ritenuto di continuare a tenere aperta e fruibile la struttura».