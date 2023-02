La Palladio pelletteria forma e assume. Debutta l'Academy e il primo distretto della pelle

Debutta in provincia di Vicenza la prima Academy organizzata dall’agenzia Adhr Group in collaborazione con Pelletterie Palladio, per formare e assumere figure che, in questa prima edizione del progetto, saranno specializzate nelle lavorazioni tecniche di pelletteria per l’alta moda, così come nell'organizzazione e funzionamento del laboratorio, utilizzo delle attrezzature specifiche e conoscenza dei processi necessari alla realizzazione del prodotto finito. La filiale Adhr Group di Cittadella, in provincia di Padova, selezionerà entro il 17 febbraio prossimo i dieci candidati che prenderanno parte all’innovativo progetto e che avranno l’opportunità di acquisire competenze pratiche e teoriche professionali da una delle aziende più importanti del settore, diventando i professionisti della pelletteria di oggi e di domani.

Langella

«Questa prima Academy creerà professionisti altamente specializzati, grazie a una formazione il cui valore è tanto alto quanto quello dei prodotti di lusso che realizziamo», ha affermato Nicola Langella, proprietario e CEO di Palladio: «Abbiamo bisogno di persone di valore alle quali offrire una formazione altrettanto preziosa, volta a fare emergere i talenti peculiari di ognuno, che magari non sa di avere ma che emergeranno durante il percorso che faremo insieme. Un progetto che, grazie ai migliori maestri nazionali e internazionali che guideranno l’Academy, vuole essere una vera e propria business school capace di trasmettere un lavoro affascinante di cui non ci si può che innamorare. Un primo passo», ha continuato Langella, «che apre il varco a un progetto molto più ampio, un distretto industriale e creativo della pelle che sorgerà su oltre 100mila mq in provincia di Vicenza, con un museo nazionale legato a questo comparto, sinergie con aziende, scuole e università il cui fulcro sarà una formazione continua legata alla condivisione di quel know-how che rappresenta l’eccellenza del Made in Italy nel mondo».

Academy

L’Academy, al via dal 20 febbraio al 10 marzo prossimi per un totale di 112 ore, si svolgerà presso il centro di formazione dell'azienda Pelletterie Palladio, in via Monte Cimone 2, ad Altavilla Vicentina (loc. Valmarana, Vicenza). «Stiamo facendo una selezione molto accurata», ha spiegato Bertilla Castellan, Branch Manager ADHR di Cittadella, «il nostro candidato ideale è una persona neo diplomata o senza competenze specifiche nel settore ma con doti innate quali precisione, manualità e una grande passione per l’alta moda. Chi sente questo richiamo e crede di possedere le qualità accennate può candidarsi all’Academy Palladio, poi sarà l’azienda e i grandi formatori che ne fanno parte a trasmettere le competenze e a fare emergere da ognuno i personali talenti. Le persone selezionate», ha concluso Castellan, «avranno il servizio navetta gratuito da a per l’azienda, un rimborso orario per la formazione e il pranzo pagato».

Per candidarsi

Per candidarsi è possibile contattare la filiale ADHR Group di Cittadella al numero 049.5975199 o scrivere a cittadella@adhr.it o consultando direttamente questo link (link esteso – https://www.adhr.it/pelletterie-palladio-corso-addetti-di-pelletteria?utm_source=stampa&utm_medium=academy) .