La panchina Lgbt negata ad Este sarà installata ad Ospedaletto Euganeo

La panchina arcobaleno negata ad Este arriva ad Ospedaletto Euganeo. Dopo la forte discussione all'interno della maggioranza di centrosinistra e gli appelli del parlamentare Alessandro Zan, il sindaco Matteo Pajola non ha cambiato idea, costringendo gli attivisti Lgbt a muoversi diversamente e a ricorrere “oltre confine”. L'attivista Lgbt Alberto Ruggin infatti si è accordato con Arcigay e il sindaco di Ospedaletto Euganeo, Giacomo Scapin, per la posa della panchina arcobaleno alle 10 di sabato mattina in piazza Sandro Pertini ad Ospedaletto Euganeo. Anche il sindaco di Granze, Damiano Fusaro, si era reso disponibile ad accogliere il simbolo dei diritti di tutti nella piazza del suo paese. Ora ad Este però il caso sta facendo scricchiolare la maggioranza, che nei prossimi giorni dovrà riunirsi per provare a ricucire la frattura interna.