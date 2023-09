Parco Colli, rinnovato il consiglio direttivo. Domenica manifestazione contro lottizzazione dell'area ex Cima

«Continuità e ascolto del territorio. Sarà questo il motivo conduttore dei mandati assegnati ai singoli membri del nuovo Consiglio direttivo del Parco Regionale dei Colli Euganei. Considerando le richieste del territorio, col quale intendiamo continuare e rafforzare il nostro dialogo, si è voluto assicurare la continuità col precedente Consiglio direttivo non solo mantenendo le precedenti deleghe ma aggiungendone di nuove in sintonia con le nuove esigenze in parte evidenti, in parte che ci sono state espresse». ha dichiarato il presidente dell’ente Alessandro Frizzarin subito dopo le nomine del nuovo consiglio e le conseguenti deleghe. Per consentire che l’ente non manifesti soluzioni di continuità sul piano amministrativo, la vicepresidenza è stata riassegnata al Consigliere Antonio Scarabello per l’apprezzamento del lavoro di vicepresidente vicario svolto in attesa della mia nomina», ha concluso il presidente Frizzarin.

Le nuove deleghe di Scarabello sono “Fondi comunitari, bandi e contributi”, “Ricerca scientifica e settore faunistico”, “Patrimonio”. Fra i nuovi mandati spicca l’”Attività di promozione didattico educativa e culturale del Parco”, istituita ritenendo importantissimo l’avviamento di un rapporto di collaborazione con il mondo scolastico. La nuova delega è stata assegnata al Consigliere Nico Schiavon assieme a quella alla “Mobilità sostenibile”. Nuova delega anche per il Consigliere Luca Callegaro: “Pianificazione sovracomunale e PATI dei Colli Euganei”. “Coordinamento della vigilanza ecologica” è la novità per il consigliere Diego Bonato, la quale integra la delega già assegnatagli per la “Lotta ai cinghiali e agli animali nocivi al territorio”. Chiosa Frizzarin: «Innanzitutto a breve avremo il Direttore generale dell’ente, figura necessaria per il coordinamento fra le unità operative e il Consiglio direttivo. Le candidature si stanno già esaminando, e i fondi sono stati stanziati. Inoltre, ci dedicheremo al PATI ‘Piano di assetto del territorio intercomunale dei Colli Euganei’. Resta inoltre fra le priorità la lotta ai cinghiali».

Nessun riferimento né alla vicenda legata al "dossier copitato male" da spedire a Parigi, necessario per cercare di far diventare il Parco Colli riserva della biosfera Unesco. E nessun riferimento naturalmente neppure alla vicenda legata alla lottizzazione di Monteortone, bocciata sonoramente prima dai cittadini di Teolo tanto che si sono organizzati in un comitato e poi addirittura dal numero due del Ministero della cultura e del patrimonio preposto anche alla tutela della cultura e dello spettacolo e alla conservazione del patrimonio artistico, culturale e del paesaggio, il senatore Vittorio Sgarbi. Per domenica prossima, 1 ottobre, è stata convocata una manifestazione che partirà dallo stadio di Abano per arrivare nel comune di Teolo proprio dove l'amministrazione comunale locale ha autorizzato con il volto del consiglio comunale, l'operazione. Ad opporsi a questa idea sono stati in tantissimi, come anche le iniziative messe in campo. Come quella di inviare una lettera al Presidente Mattarella, scritta da un giurista importante come il professor Maurizio Malo e sottoscritta da migliaia di persone tra cui due Rettori emeriti dall'Università di Padova, come Giuseppe Zaccaria e Vincenzo Milanesi, l'attuale prorettrice al patrimonio storico, artistico e culturale dell'Università di Padova, Monica Salvadori, il Presidente del corso di laurea in economia dell'Università di Padova, Cesare Dosi, la Presidente del Corso di laurea in relazioni internazionali e diplomazia dell'Università di Padova, Elena Calandri, il Presidente del Corso di laurea in diritto dell'economia dell'Università di Padova, Filippo Viglione, il Presidente del Corso di laurea in archeologia dell'Università di Padova, Michele Asolati e vari altri docenti dell'Università di Padova e di altre Università.

Nonostante l'intervento del senatore Vittorio Sgarbi che sembra scongiurare la possibilità di realizzare, su 90 mila metri quadri di verde, 9 condomini da 4 piani, un albergo della stessa altezza oltre a 40 bungalow, i comitati e i tanti che hanno a cuore i Colli hanno deciso di rilanciare l'iniziativa del 1 ottobre quasi come un "contenitore" delle vertenze ambientali aperte in un territorio che a maggior ragione andrebbe preservato.

Nel frattempo nei comuni di Torreglia, Este e Baone verrà presentata e sottoposta al voto dei vari consigli comunali la mozione per chiedere al sindaco di Teolo e al presidente del Parco Colli di tornare sui propri passi sulla lottizzazione dell'area ex Cima. A Torreglia verrà discussa il 29 su iniziativa dell'architetto Maria Centrella, consigliera di minoranza a Torreglia che ha invitato altri consiglieri comunali a fare lo stesso.