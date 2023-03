Quattro Rotary Club padovani confezionano 40mila pasti per i bimbi africani: l'iniziativa

“Nutrire l’educazione”: dopo tre anni di pausa, torna l’evento di solidarietà alle Terme per assicurare la dotazione annuale di cibo a 185 bambini dello Zimbabwe.

Rise Against Hunger

L’appuntamento è al palasport “Palaberta” di Montegrotto Terme il 17 marzo alle 19.30 per il progetto che vede la collaborazione tra 4 Rotary Club e l’associazione no profit Rise Against Hunger con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme. Oltre 200 volontari tra soci, amici e simpatizzanti confezioneranno 40mila pasti destinati ai bimbi delle scuole elementari del Paese africano. Grazie a questo gesto, i piccoli alunni avranno cibo assicurato a scuola per un anno intero. Così potranno consumare i pasti, ma anche essere incentivati a frequentare le lezioni per potersi nutrire. La serata al Palaberta riunisce i Rotary Club Abano e Montegrotto, Este, Padova e Padova Euganea. A confezionare i pasti con entusiasmo e buona volontà, ci pensano anche i giovani del Rotaract Club Padova Euganea, Padova e Padova Centro. Riso, cereali, legumi e vitamine verranno confezionati, sigillati e imballati per poi essere recapitati grazie all’associazione internazionale no profit Rise Against Hunger, impegnata da anni nella lotta contro la fame nel mondo. Un’azione concreta e partecipativa che trova nell’alleanza con il Rotary Club, sia a livello locale, sia internazionale, la carta vincente per tendere la mano a chi ha più bisogno. «La nostra amministrazione - afferma il sindaco Riccardo - volentieri ha acconsentito a mettere gratuitamente a disposizione il Palaberta per questa lodevole iniziativa del Rotary, che ringrazio. Come gli anni scorsi parteciperemo anche direttamente per dare una mano a preparare i pasti».