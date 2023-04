Nel nome della pace: Patto d'Amicizia tra Agna e la città di Zhovkva, in Ucraina

Il 28 marzo scorso è stata votata all’unanimità in Consiglio Comunale di Agna la delibera per l’adesione al Patto d’Amicizia con Zhovkva e durante il Consiglio si è collegato in diretta anche il Sindaco della città Oleh Volskyi: qualche giorno dopo anche il parlamentino della città ucraina ha approvato l’adesione al patto di amicizia