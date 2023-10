Il Pedro contro i centri per il rimpatrio, calato uno striscione da Palazzo della Ragione

Da Padova verso la manifestazione "No Cpr né a Bolzano né altrove" del 14 ottobre: striscione dal Palazzo della Ragione. Oggi, 11 ottobre, il Centro sociale occupato Pedro ha calato uno striscione da uno dei luoghi centrali della città per ribadire la contrarietà al piano del governo Meloni che prevede l'apertura di un Centri per il rimpatrio in ogni regione: «Questi carceri amministrativi, lager privi di ogni garanzia costituzionale, non dovranno mai moltiplicarsi e quelli già operativi devono chiudere al più presto - spiegano gli attivisti del Pedro - .É necessario che si creino reti solidali nei territori, in grado di unirsi nella loro eterogeneità per ottenere la chiusura di ognuno di questi centri. Per questo motivo saremo a Bolzano il 14 ottobre e in ogni altro luogo della nostra regione, per opporci con ogni mezzo necessario a questa vergogna».