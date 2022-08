Cloud, Spid, App IO e servizi digital ai cittadini: 305 mila euro dal Pnrr a Montegrotto Terme

Quattro bandi aggiudicati e interamente finanziati: il Comune di Montegrotto Terme si appresta a fare un balzo in avanti nella digitalizzazione dei servizi ai cittadini grazie all’investimento di 305 mila euro di fondi Pnrr in arrivo. «Abbiamo presentato - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - richiesta di finanziamento per 4 bandi sui 5 emanati per gli enti locali dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. Il quinto non ci interessava perché riguardava l’implementazione di Pago PA che a Montegrotto Terme è un servizio già attivo grazie a un finanziamento dalla Regione del Veneto. Sono veramente felice di annunciare che tutte le quattro domande sono state dichiarate ammissibili e finanziate al massimo della disponibilità: in totale saranno 305 mila euro che potremo spendere per migliorare i servizi che il Comune eroga ai cittadini».

Il bando

Un bando riguarda la possibilità per i cittadini di accedere ai servizi del Comune nel sito accedendo tramite Spid o Carta d’identità elettronica. Per questo il Comune potrà godere di un finanziamento di 14 mila euro. Un altro riguarda l’App IO, nota per il cashback del 2021 e per la possibilità di ricevere il green pass. Anche qui il Comune di Montegrotto Terme ha a disposizione con i fondi PNRR 14.400 euro per offrire ai cittadini servizi tramite l’App. Un’opportunità importante perché consente anche di inviare notifiche di scadenze di pagamenti o comunicazioni sotto forma di avvisi. Il terzo finanziamento -sostanzioso, oltre 120 mila euro - riguarda l’abilitazione del Cloud per le pubbliche amministrazioni locali. A Montegrotto sono già in Cloud la maggior parte dei sistemi informatici, con questo finanziamento si punta a digitalizzare e a rendere condivisibile tutta la memoria digitale del Comune. Il quarto finanziamento - il maggiore, oltre 150 mila euro- riguarda l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici: il Comune potrà implementare i servizi che offre attraverso il sito, dare la possibilità di iscriversi ai concorsi, richiedere certificati, prenotare appuntamenti con gli uffici e molto altro.

Agnelio

«Le assegnazioni - spiega il Consigliere delegato alla Comunicazione, Andrea Agnelio - saranno d'aiuto per la transizione digitale che il nostro Comune ha voluto intraprendere nell'ottica del miglioramento dei servizi. Crediamo molto nella digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e queste risorse ci permetteranno di proseguire con ancora maggiore efficacia su questa strada, con l'obiettivo di rendere sempre più accessibili, veloci e innovativi i numerosi servizi digitali pensati per i sampietrini. Inoltre, nell'ottica di una sempre più ampia inclusione digitale, stiamo valutando anche la programmazione di incontri dedicati ai cittadini».