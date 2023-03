Addio a Massimo: aveva lasciato il paese per volare oltreoceano

Lutto nella comunità di Polverara. Lunedì 6 marzo è morto Massimo Loreggia, 65 anni da ormai parecchi anni residente a Chicago negli Stati Uniti. Il decesso è sopraggiunto dopo che il 12 febbraio l'uomo era stato vittima di un ictus. Di fatto non si era più ripreso, ma negli ultimi giorni il suo quadro clinico è precipitato. Pur essendo ormai da parecchi anni lontano da Polverara, era una persona conosciutissima e sono stati in tanti coloro che sono corsi dai suoi familiari per trasmettergli la massima vicinanza.

Chi era Massimo

Originario di Polverara, Massimo Loreggia amava viaggiare. A Polverara lo piangono il figlio Diego di 40 anni e i fratelli Daniela, Antonio e Claudio. Un fisico imponente, una mente creativa e una forza disarmante, il sessantacinquenne è stato incursore della Marina Militare con base logistica a La Spezia. Negli Stati Uniti aveva trovato la sua dimensione. A Chicago lavorava per l'azienda Parna con sede a Rovereto, che sviluppa e costruisce alesatrici, fresatrici e centri di lavoro per diversi settori dall'energetico al meccanico. La sua grande passione erano le moto e Massimo andava orgoglioso della sua Harley Davidson con la quale girava felice. Non sono stati ancora fissati i funerali, ma certamente verranno celebrati a Polverara dove Massimo è nato e cresciuto e dove vivono i suoi affetti più cari. Bisognerà sbrigare tutte le pratiche burocratiche per riportare in Italia la salma. Certamente il giorno dell'ultimo saluto saranno in tanti coloro che vorranno ricordare quell'uomo con la mente sempre avanti agli altri, amante della vita, della conoscenza, della voglia di andare oltre a scoprire sempre cose nuove.