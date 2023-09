I sindacati: «Non dimentichiamo Stefano Moletta»

Oggi, 15 settembre, volantinaggio e presidio, di Cgil Cisl e Uil con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione della cittadinanza sul tema delle morti e infortuni sul lavoro. Il tutto si è svolto tra le bancarelle del mercato di via Don Orione a Ponte San Nicolò, comune dove si trova l’azienda specializzata nella macellazione avicola “Scarso R & Figli”, all’interno della quale, circa una settimana fa, ha trovato la morte il lavoratore interinale a chiamata Stefano Moletta, 56 anni, originario di Onara di Tombolo. Ieri e l’altro ieri, analoghe iniziative si erano svolte nei mercati rionali nelle frazioni di Roncaglia e Rio.

Solidarietà

Le sigle sindacali, oltre a voler trasmettere la solidarietà alla famiglia del lavoratore scomparso, si stanno adoperando per chiedere al mondo del lavoro maggiori investimenti sul fronte della sicurezza per fare in modo che episodi come quelli capitati a Ponte San Nicolò non si debbano più ripetere. L'attività dei sindacalisti ha raccolto la piena approvazione degli avventori del mercato settimanale che si sono fermati con attenzione a capire il motivo della protesta. Unanime la voglia di cambiare qualcosa a salvaguardia di chi si reca sul posto di lavoro e ha il diritto di tornare a casa sano e salvo.