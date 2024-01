I portici del centro si fanno belli, nuova illuminazione in via Zabarella e del Santo

Proseguono gli interventi dell’amministrazione comunale per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica del centro storico di Padova. In Via del Santo, Via Zabarella e Via Cesare Battisti sono iniziati i lavori per sostituire i vecchi corpi illuminanti, ora attrezzati con lampade fluorescenti, con delle nuove lampade a led, le quali forniranno un’illuminazione più morbida ed uniforme per i sottoportici, oltre ad apportare risparmio energetico. I lavori, realizzati dal servizio illuminazione pubblica del Comune, ammontano a 145 mila euro e saranno ultimati per fine febbraio.

I commenti dei protagonisti

«Con la nuova illuminazione, percorrere queste vie fondamentali del nostro centro storico risulterà ancora più piacevole e sicuro per i cittadini, che potranno inoltre apprezzare al meglio le varie attività commerciali che vi si affacciano, le quali saranno più valorizzate - spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi - .Questo intervento si inserisce ancora una volta nella visione di una Padova più bella, più sicura e valorizzata a 360 gradi». «Dare una nuova illuminazione ai nostri sottoportici è un’iniziativa nata tempo fa col distretto del commercio, i cui risultati positivi ci hanno spinti ad ampliarla - aggiunge l'assessore al commercio, Antonio Bressa - .Con la nuova illuminazione delle vie coinvolte agiamo su un asse strategico che è quello che collega la Basilica del Santo con il sistema delle piazze e che rappresenta un circuito fondamentale dei percorsi del centro storico».