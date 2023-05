Altane per cinghiali sui Colli distrutte dagli animalisti, il prefetto Grassi incrementa i controlli

Il Prefetto Raffaele Grassi ha presieduto, questa mattina, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale hanno partecipato, oltre al Questore, al Comandante provinciale dei Carabinieri e al rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza, il Vice Presidente della Provincia e il rappresentante del Parco Regionale dei Colli Euganei. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sugli episodi di danneggiamento, di recente posti in essere – prevalentemente all’interno del territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei – nei confronti di altane installate per la caccia selettiva dei cinghiali nonché di aziende agricole della zona. Tali azioni, verosimilmente realizzate da gruppi animalisti e alle quali si sono aggiunti anche imbrattamenti di cartellonistica e segnaletica varia, sono oggetto di approfondimenti investigativi da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri. Al riguardo, il Prefetto, al fine di prevenire il verificarsi di ulteriori episodi, ha disposto l’intensificazione, ad opera delle Forze di Polizia, dei servizi di vigilanza nelle aree interessate.