La Prefettura pubblica un bando per accogliere 300 richiedenti asilo

Prosegue, sebbene in misura ridotta, l’afflusso di profughi ucraini in provincia di Padova. Per far fronte ai nuovi arrivi dall’Ucraina nonché a quelli dei richiedenti protezione internazionale provenienti dalle rotte balcanica e mediterranea è stato pubblicato, sul sito istituzionale della Prefettura, un avviso pubblico relativo all’indizione di procedura negoziata finalizzata all'affidamento del servizio di accoglienza per 300 cittadini stranieri richiedenti asilo, per la durata di un anno, da ospitare in singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo 50 posti ciascuna. L’importo del rimborso pro-capite e pro-die per lo svolgimento del servizio è fissato in 27,09 euro + Iva, al quale vanno aggiunti euro 2,50 di pocket money.