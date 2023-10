Unipd, ad Amos Maritan il prestigioso premio internazionale della fisica statistica

Il premio internazionale “Eps Statistical and Nonlinear Physics Prize” della European Physical Society è stato assegnato quest’anno ad Amos Maritan del dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova e ad Amnon Aharony dell’Università di Tel Aviv.

Il premio

Il riconoscimento viene conferito ogni due anni a scienziati che abbiano dato contributi eccezionali ed originali alla ricerca nell’area della fisica statistica, della fisica non lineare, dei sistemi complessi e delle reti complesse. «Un grande riconoscimento scientifico quello attribuito al professor Maritan - dichiara la prof.ssa Daniela Mapelli, Rettrice dell’Università di Padova - che già tre anni fa ci aveva inorgoglito per aver ottenuto la medaglia Matteucci, prestigioso riconoscimento assegnato dall'Accademia Nazionale delle Scienze già vinta in passato da scienziati del calibro di Fermi e di Einstein». Nella motivazione al Professor Amos Maritan vengono evidenziati “i suoi contributi fondamentali nella comprensione dei principi fisici alla base del comportamento collettivo nei sistemi biologici, tra cui il ripiegamento delle proteine, l'organizzazione del DNA, gli ecosistemi e le reti fluviali”. «Amos Maritan si è sempre distinto – sottolinea Flavio Seno, direttore del dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova – oltre che per la sua innovatività scientifica anche per la capacità di preparare alla ricerca. Oltre sessanta sono stati gli studenti di dottorato che si sono diplomati con lui».

Amos Maritan

Amos Maritan, padovano di 67 anni, si è laureato a Padova e ha conseguito il dottorato presso la Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste. È stato professore associato presso l’Università di Bari dal 1991 al 1994 e poi professore ordinario alla SISSA del 1995 al 2003 hanno in cui si è definitivamente stabilito presso l’Ateneo di Padova dove ha rivestito anche il ruolo di coordinatore della classe di Scienze Naturali della Scuola Galileiana. Nel corso della sua lunga carriera scientifica Amos Maritan ha prodotto centinaia di lavori scientifici, pubblicati sulle più importanti riviste internazionali, che hanno aperto o sviluppato linee di ricerca originali, innovative e feconde in molte aree della fisica statistica e interdisciplinare: dai primi lavori sul gruppo di rinormalizzazione, alle equazioni per la crescita stocastica di superfici, ai molti lavori sul protein folding, sui fiumi e sullo scaling allometrico, fino ad arrivare a quelli più recenti sull’ecologia.