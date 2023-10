Per pagare l'asilo nido alle famiglie in difficoltà: parte il progetto "BenveNido"

Un progetto di marketing sociale per far interagire cittadini, negozi, organizzazioni non profit o scuole generando vantaggi reciproci e benessere collettivo nell’interesse di tutti: a Montegrotto Terme grazie alla piattaforma digitale "Tre cuori" il nido integrato Maria Immacolata ha avviato la sperimentazione per aiutare il nido a sostenere le sue attività e rendere possibile la frequenza anche ai bambini che provengono da famiglie in difficoltà.

BenveNido

Il progetto "BenveNido" è partito nello scorso anno scolastico grazie all’impresa sociale “Con i bambini”, Università di Padova, la cooperativa Progetto Now, e al sostegno dalla Fondazione Cariparo, e ha consentito alle famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro di poter far frequentare ai propri figli il nido in modo gratuito. Quest’anno, per poter raggiungere questi risultati nel lungo periodo, il progetto Benvenido ha attivato una serie di strumenti in grado di aiutare il nido a raccogliere fondi in maniera continuativa. Uno di questi è il sistema del Marketing Sociale della Piattaforma Tre Cuori, che permette ai cittadini di orientare le loro scelte d’acquisto in favore di quei negozi convenzionati che riconoscono il loro contributo alle Non Profit o scuole scelte dai cittadini stessi, in un'ottica “win win win”. Nella pratica, quando un cittadino compie acquisti in un negozio convenzionato Tre Cuori, potrà richiedere un voucher, corrispondente ad una “liberalità”. Ogni voucher potrà essere poi devoluto all’organizzazione non profit o scuola convenzionata, scelta dal cittadino. In questo modo i cittadini sono in grado di contribuire attraverso le loro spese quotidiane al benessere delle loro associazioni o scuole del cuore, le attività economiche invece vedono nel sistema una fonte di promozione, pubblicizzazione e marketing nel territorio in cui operano. «È un sistema - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - che premia una comunità coesa e che potrà andare a vantaggio dei bambini del nostro territorio».