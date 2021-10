Torna il programma anti-foglie in tutta la città

Con la stagione autunnale ritorna il piano anti-foglie, lanciato da Comune di Padova e AcegasApsAmga per fronteggiare il tipico fenomeno della caduta del fogliame. Tra le diverse azioni finalizzate al potenziamento del servizio di pulizia, oltre ad uno minuzioso piano di raccolta, saranno impegnate squadre di operatori specializzati e attrezzature di diverse dimensioni. Come noto, la raccolta delle foglie rappresenta un’attività di particolare importanza per la tutela del pubblico decoro e per la sicurezza. Le foglie cadute e presenti su strade e marciapiedi, soprattutto se bagnate, potrebbero fare scivolare chi cammina. Inoltre, se non rimosse, potrebbero ostruire bocche di lupo e caditoie e, dunque, impedire il corretto deflusso delle acque nel sistema fognario in caso di pioggia.

Il programma

Per potenziare il servizio già normalmente svolto e per intervenire con maggior prontezza ed efficacia, AcegasApsAmga e Comune di Padova hanno già individuato le zone cittadine più esposte ad allagamenti, per un totale di 70 strade. Nel sito di AcegasApsAmga, alla sezione Ambiente-Padova, i cittadini possono consultare il calendario con il programma aggiornato. Per ottimizzare le attività, in alcuni punti strategici della città saranno create apposite aree allestite con cassonetti e scarrabili, dedicate alle attività di scarico intermedio. La Multiutility, inoltre, attiverà mezzi e uomini, che opereranno anche in orario serale. In particolare, saranno al lavoro 15 spazzatrici di diverse dimensioni e 30 operatori manuali dotati di soffiatori elettrici. Per i punti in cui non sarà possibile intervenire efficacemente con i mezzi meccanici, saranno impegnati operatori interamente dedicati alla raccolta manuale delle foglie.

La campagna

Ad accompagnare il piano operativo, ci sarà anche la campagna rivolta a sensibilizzare i padovani alla raccolta delle foglie. Con il claim “Le foglie sono tue? La strada è di tutti”, sarà ricordato che in base all’art.16 del regolamento di Polizia Urbana, la raccolta delle foglie che cadono sul suolo pubblico di alberi presenti in aree verdi private spetta al proprietario delle stesse. Nelle cassette della posta di case singole e condomini con giardino, gli operatori dell’Azienda imbucheranno una cartolina con il richiamo a provvedere alla pulizia e le istruzioni per attivare tale raccolta. Gli stessi contenuti saranno poi riproposti su cartoline in versione appendino. che saranno appese agli alberi i cui rami debordano su strade e marciapiedi, per massimizzare la visibilità del messaggio.

Ritiro domiciliare gratuito

Nelle citate cartoline, i padovani potranno trovare anche le informazioni utili per una corretta raccolta del fogliame. AcegasApsAmga fornisce in comodato d’uso gratuito l’apposito bidone per la raccolta del verde. Per richiederlo, è sufficiente rivolgersi al Servizio Clienti: 800 955 988, gratuito anche da cellulare. Il ritiro avviene su prenotazione, registrandosi prima tramite il Servizio Clienti. Una volta registrati, la prenotazione dell'asporto sarà effettuabile: attraverso il form web presente sul sito di acegasapsamga.it, tramite l'App Il Rifiutologo- funzione “prenotazione sfalci e potature”, oppure inviando un SMS secondo le indicazioni ricevute via email dopo la registrazione.

Comune

Afferma Chiara Gallani, assessore all’ambiente del Comune di Padova: «Una serie di interventi e una campagna informativa, con azioni mirate a promuovere un servizio, ma soprattutto a sensibilizzare i cittadini a prendersi cura della città. La pulizia delle foglie non è una semplice questione di decoro urbano, è un tema di sicurezza. Con una corretta pulizia evitiamo ostruzioni di caditoie e bocche di lupo, favoriamo il deflusso dell’acqua ed evitiamo quindi allagamenti o problemi al sistema fognario. La rimozione delle foglie, particolarmente di quelle bagnate, evita inoltre che le persone possano scivolare. Al nostro impegno, specificamente potenziato in questo periodo autunnale seguendo i tempi di caduta delle diverse specie, si deve integrare quello di tutti i cittadini, che devono essere consapevoli anche dei propri doveri, per affrontare al meglio la stagione ed evitare disagi».