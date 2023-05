La Provincia assume, entro la fine dell'anno previsti 41 nuovi ingressi

La Provincia di Padova sta attuando con successo il nuovo piano di assunzioni, che ha avuto un impatto significativo e continuerà ad apportare nuove energie in numerosi settori tecnici e amministrativi. Dopo anni di stasi, dall’anno scorso, grazie alla nuova disciplina che prevede la possibilità di basarsi sul principio di sostenibilità, l’Ente ha pianificato nuove assunzioni: dopo aver completato le assunzioni previste nel 2022, ora il lavoro procede spedito per rimpinguare gli organici dei vari settori con nuovi impiegati e funzionari.

Le procedure

Ad oggi, l’Ente ha concluso 6 procedure di concorso che hanno portato già ad assumere 13 persone. Entro la fine dell’anno, grazie ai nuovi bandi, si arriverà a un totale di 41 nuove assunzioni alle quali andranno ad aggiungersi 9 progressioni per personale già in servizio. Profili informatici, tecnici ambientali, amministrativi, tecnici per urbanistica ed edilizia, così da sostenere il PNRR e tutte le nuove incombenze, e poi funzionari tecnici, amministrativi, in segreteria generale, all’ufficio legale. Anche il personale di vigilanza del servizio di Polizia Provinciale vedrà un incremento nel corso del 2023, passando da 4 a 9 unità.

Assunzioni

La struttura sta beneficiando delle prime assunzioni, già operative. Nelle prossime settimane, verranno pubblicati i bandi per rafforzare la struttura dirigenziale, che nel corso degli anni è stata ridimensionata da una decina a solamente due persone. Entro la fine dell’anno, la Provincia avrà chiuso le procedure per un vero balzo in avanti. «Con questo piano di assunzioni la Provincia riparte, cresce e si prepara all’auspicato ritorno a Ente di primo livello - commenta il vicepresidente Daniele Canella, che ha la delega al Personale nella Provincia di Padova - .In vista dell'annunciata attribuzione di maggiori competenze amministrative e correlate risorse finanziarie alle province, ci impegniamo concretamente ad avere in organico le risorse umane necessarie, con formazione e competenze aggiornate, per gestire queste responsabilità e garantire che le esigenze del territorio siano soddisfatte». Le prossime assunzioni previste sono: 3C tecnici Ambiente, 13 D amministrativi, 13 C amministrativi, 5 funzionari tecnici, 3 C tecnici per Area Tecnica, 2 C + 2 D informatici, 2 B tecnici. Oltre alle assunzioni dall'esterno, l'amministrazione ha deciso di iniziare da quest'anno un percorso di progressioni di carriera per il personale interno. Per il 2023 sono previste 9 progressioni.