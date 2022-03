Pubblicate le graduatore per gli asili: accolte l'82% delle richieste, ma restano liste d'attesa

Sono state pubblicate le graduatorie per le scuole dell’infanzia comunali per il prossimo anno scolastico. Sono pervenute 298 domande su 284 posti disponibili. I posti assegnati sono 244. Non è stato possibile assegnare tutti i posti in quanto per quattro scuole (Luigi Gui, Sant’Osvaldo, San Lorenzo da Brindisi e Wollemborg) sono pervenute meno domande rispetto ai posti disponibili. Pertanto le domande rimaste in lista d’attesa sono 54. Sono consultabili alla pagina https://www.padovanet.it/informazione/graduatorie-scuole-dellinfanzia

«Si conferma la scelta dei genitori riguardo l'iscrizione dei loro figli alle strutture delle scuole d'infanzia comunali - precisa l’assessora alle politiche scolastiche, Cristina Piva - le richieste complessive nonostante il calo demografico registrato, sono in linea con i posti a disposizione. Ci sono realtà disomogenee, in alcune strutture infatti le richieste sono maggiori delle disponibilità per cui si sono formate le liste d'attesa. Pensiamo sia possibile comunque dare una risposta a tutti i bambini e le bambine richiedenti offrendo loro i posti liberi a disposizione in altre strutture con lista non completa». La lista d’attesa riguarda cinque scuole (Bruno Munari, Girotondo, Il girasole, Il mago di Oz, Rossi) per le quali sono pervenute più domande rispetto ai posti disponibili. La percentuale di accoglibilità delle domande pervenute rispetto ai posti assegnati è stata pertanto dell’81,87%. Le famiglie dei bambini ammessi saranno contattate telefonicamente dall'ufficio a partire dal 25 marzo 2022.