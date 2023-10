Caos BusItalia, l'attacco dei 5 Stelle: «Il degrado dell'infrastruttura ricadono sui pendolari»

«In risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo al trasporto pubblico e urbano a Padova ed a seguito degli incidenti di Busitalia, - dichiarano l’On. Enrico Cappelletti e la Sen. Barbara Guidolin del M5S - esprimiamo profonda inquietudine riguardo alle gravi condizioni attuali di manutenzione e dei mezzi di trasporto pubblico». Le immagini della strage di Mestre difficilmente saranno dimenticate, ma hanno anche aumentato la proccupazione sulla sicurezza dei mezzi di BusItalia che ogni giorno trasportano migliaia di persone. La situazione dell'azienda e il rosso in bilancio, con la fuga degli autisti e il personale insoddisfatto, rischia di cadere a cascata poi anche sull'utenza.

La posizione del Movimento Cinque Stelle

«Cittadini, studenti e pendolari lamentano ritardi e sovraffollamento, situazioni insostenibili che richiedono urgenti interventi da parte delle autorità competenti anche considerando che a Padova il sindaco Sergio Giordani è anche Presidente della Provincia di Padova - proseguono - .La carenza di mezzi e il desumibile degrado dell'infrastruttura stanno compromettendo la qualità della vita per chi dipende dal trasporto pubblico. Proprio questa mattina a Piove di Sacco, nel padovano, un bus ha preso fuoco provocando potenziali gravi danni ai passeggeri che non hanno fortunatamente riportato danni».

Le richieste e le proposte

«Chiediamo alle istituzioni locali di adottare misure immediate per migliorare la situazione, - aggiungono i parlamentari dei 5 Stelle - aumentando il numero di mezzi a disposizione, potenziando le tratte più frequentate e investendo in manutenzione e modernizzazione. Non è più giustificabile l’eccessivo costo degli abbonamenti per il trasporto locale a fronte della tipologia di servizi o disservizi quasi quotidiani. La Provincia di Padova verifichi il rispetto totale del contratto di servizio di Busitalia affinchè il trasporto pubblico sia garantito nelle condizioni di massima puntualità, igiene e sicurezza. È imperativo – insistono Cappelletti e Guidolin - che le autorità affrontino tempestivamente questa emergenza per garantire un servizio efficiente e affidabile a tutti i cittadini padovani e della provincia. L'inadeguatezza del trasporto pubblico, in qualsiasi città veneta e d’Italia, non può essere trascurata e richiede azioni concrete per ripristinare la fiducia della comunità nel sistema di mobilità urbana. Chiamiamo a raccolta tutte le parti interessate, compresi cittadini e associazioni, per collaborare nell'identificare soluzioni pragmatiche e sostenibili. Solo attraverso uno sforzo collettivo – concludono i parlamentari veneti del M5S - possiamo assicurare un trasporto pubblico all'altezza delle aspettative della nostra città».