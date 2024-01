Scuola, l'amministrazione sottopone studenti e famiglie ad un questionario di gradimento

Anche quest’anno il Comune di Albignasego ha sottoposto ad alunni e famiglie un questionario di gradimento per valutare il grado di soddisfazione su alcuni servizi offerti ai cittadini. «L’investimento che il Comune fa per la scuola primaria di primo e secondo grado ha un grande peso nel bilancio complessivo – spiega Marco Mazzucato assessore alla pubblica istruzione - solo le spese di mensa e trasporto scolastico, comprese le agevolazioni per le famiglie numerose e l’adeguamento ai Criteri Ambientali Minimi superano il mezzo milione di euro».

L'indagine

L’indagine sulla soddisfazione dell’utenza dei servizi mensa e trasporto scolastico 2023 è indirizzato a tutti gli studenti e le famiglie che usufruiscono dei servizi dell’Istituto Comprensivo del territorio. Sono stati distribuiti agli alunni oltre 2400 moduli con un codice di compilazione univoco e casuale, che non permette quindi di risalire all’identità né della famiglia né del singolo alunno, nel caso in cui in famiglia vi siano due o più figli che utilizzano i servizi è richiesto di inserire due o più questionari con i codici ricevuti. Sarà possibile accedere al questionario e compilare la domanda entro il 7 gennaio 2024.

Il sindaco Giacinti

«I dati che raccoglieremo da questa indagine ci aiuteranno ad offrire servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei fruitori – aggiunge il primo cittadino Filippo Giacinti - .Per quanto riguarda la mensa, ad esempio, è grazie alla stretta collaborazione con il Comitato Mensa di ogni plesso e la dietista incaricata che verifichiamo gli standard di qualità del servizio, questo ha determinato negli anni un aumento dei costi e come Amministrazione ci impegniamo nella ricerca di risorse di bilancio per non gravare ulteriormente sulle famiglie: siamo passati da una spesa a carico del Comunale per la mensa di 113 mila a una previsione di spesa per l’anno scolastico in corso di 360 mila euro che comprende l’adeguamento ai Cam e ai costi dovuti all’inflazione».