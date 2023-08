Gettano a terra una 87enne davanti al Bancomat e le rubano 2mila euro: è caccia ai ladri

A oltre sei mesi di distanza dal primo caso: nuova rapina ai danni di una persona che si stava accingendo a prelevare soldi con il Bancomat alla filiale Unicredit di via Aldo Moro a Vigonza.

I fatti

La vicenda - come racconta "Il Gazzettino" - risale allo scorso 11 agosto, e la vittima è una donna di 87 anni: l'anziana, pochi minuti prima delle ore 10.30, si stava avvicinando allo sportello quando una coppia di malviventi (la stessa donna ha parlato di due nordafricani) l'ha gettata a terra strappandole la carta Bancomat per prelevare 2mila euro prima di fuggire a gambe levate. La donna, che non ha fortunatamente riportato ferite, ha poi denunciato il tutto ai carabinieri della locale stazione, i quali hanno subito ripensato a quanto accaduto lo scorso 7 febbraio: in quell'occasione un 73enne venne avvicinato sempre da due persone proprio mentre stava prelevando e, una volta gettato a terra l'uomo, hanno sottratto 1.500 euro per poi scappare.