Una copia della Divina Commedia in regalo a tutti i cittadini: l'iniziativa del Comune

L’assessorato alla cultura di Albignasego nei giorni 22 e 23 marzo, nei normali orari di apertura della biblioteca inclusiva della Città (venerdì 9-13 e 14.30-18.30 e sabato 9-13) offrirà gratuitamente una copia della Divina Commedia di Dante Alighieri ai cittadini che si recheranno a ritirarla, fino ad esaurimento scorte.

Divina Commedia gratis

«Da sempre il Comune è impegnato nel promuovere iniziative che contribuiscono alla diffusione della cultura e stimolano la partecipazione della comunità - ha dichiarato Marco Mazzucato, assessore alla cultura - questa iniziativa rappresenta un'opportunità per i cittadini di Albignasego di accedere gratuitamente a un'opera letteraria di grande valore culturale e storico». Mazzucato ha inoltre aggiunto: «Sono moltissimi gli eventi culturali che durante l’anno proponiamo nel territorio, l’atteso calendario degli eventi estivi è attualmente in fase di elaborazione e a breve sarà possibile consultare il programma completo nel sito e nei social del Comune». Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle attività culturali del Comune è possibile visitare il sito web Città di Albignasego | Città di Albignasego o contattare l'Assessorato alla Cultura al numero 049.8042279 per fissare un appuntamento.