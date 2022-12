Servizio civile, attivati oltre 300 percorsi tra attività educative, culturali e ambientali

Con la chiusura del mese di novembre, prende avvio il Servizio Civile regionale volontario dell’annualità 2022, i cui progetti riservati ai giovani prenderanno forma da ora. Sono 313 le candidature pervenute agli enti coinvolti e ritenute ammissibili, a seguito dello specifico bando che nell’edizione di quest’anno è dedicato al tema "Incontro di generazioni".

Lanzarin

«I giovani selezionati presteranno servizio per un anno all’interno dei 19 progetti approvati dalla Regione e proposti da 14 enti di Servizio civile attivi in Veneto – sottolinea l’assessore alla Sanità e alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin -. Di questi, 16 progetti prevedono un servizio di 24 ore settimanali, 3 ne prevedono 18. Mando un saluto a tutti i giovani che hanno deciso di cogliere questa occasione. Sono convinta che investire nelle giovani generazioni sia un’opportunità imprescindibile. Questi oltre trecento ragazzi potranno conoscere ancor meglio il territorio e contribuire a migliorare le nostre realtà locali. Con il lavoro e grazie all’accompagnamento degli enti selezionati, potranno sviluppare relazioni e progetti d’interesse per la comunità e lo stesso tessuto sociale».

Dove

Gli ambiti di intervento su cui andranno ad operare i giovani sono: assistenza e servizio sociale; promozione ed organizzazione di attività educative e culturali; valorizzazione del patrimonio storico artistico ed ambientale; protezione civile. I candidati, come previsto dai requisiti per la selezione, sono giovani cittadini italiani o comunitari residenti o domiciliati in Veneto e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia e residenti o domiciliati in Veneto che, alla data di presentazione della domanda, hanno compiuto il diciottesimo anno e non superato il ventottesimo.