Rete Ambiente Veneto, il nuovo presidente è Flavio Frasson (Etra)

Flavio Frasson, presidente di Etra, è il nuovo presidente di Rete Ambiente Veneto, network dei servizi ambientali del Veneto già costituito da Alto Vicentino Ambiente di Schio (Vi), Contarina di Spresiano (Tv), AGSM-AIM (già Aziende Industriali Municipali di Vicenza) di Vicenza ed Ecoambiente di Rovigo ed Etra Spa e che oggi, venerdì 2 dicembre, ha notificato l’adesione anche di Veritas di Venezia.

Rete Ambiente Veneto

Rete Ambiente Veneto riunisce aziende che, come Etra, sono a partecipazione pubblica e, nel proprio territorio, garantiscono i servizi di igiene urbana e il ciclo integrato dei rifiuti. Spiega Flavio Frasson, presidente del consiglio di gestione di Etra: «La Rete esisteva dal 2014 ma non era più attiva da qualche anno. Come Etra avevamo qualche mese fa proposto alle altre municipalizzate della regione di consorziarci perché ritengo che sia fondamentale per aziende come le nostre lavorare insieme, condividere esperienze come anche eccellenze e buone pratiche a vantaggio dei nostri territori. A questo punto abbiamo pensato di partire da “Rete Ambiente Veneto” e di rilanciarne finalità e obiettivi allargando la partecipazione a tutte le aziende della regione. Sono fermamente convinto che l’unione faccia sempre la forza e che lavorare insieme permetterà di offrire servizi sempre più di qualità a fronte di bollette sostenibili. Tutto ciò a vantaggio dell’ambiente con l’obiettivo condiviso di arrivare al 2030 con l’84 per cento di raccolta differenziata come previsto dalla Regione». L’obiettivo della Rete - che potrà operare nel bacino che risulta dalla somma dei territori di ogni singola azienda aderente e che comunque manterrà la propria autonomia - è la cooperazione finalizzata al miglioramento dell’efficienza, dell’innovazione e anche la competitività ed economicità di questi essenziali servizi. Tutto ciò, in considerazione delle possibili ottimizzazioni dei costi dei servizi che poi ricadono sulle tariffe, quindi nelle bollette dei cittadini. La rete consentirà di condividere progetti e attività con dimensioni più larghe o più economiche o, ancora, di avviare collaborazioni più strutturate in grado di evitare emergenze da un lato e dall’altro di orientarsi più rapidamente verso il raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare nonché del piano rifiuti della Regione Veneto, recentemente approvato.

Strategie comuni

Sono quindi previste strategie comuni per la ricerca di sinergie anche nel campo degli approvvigionamenti, così da consentire economie di scala; tavoli tecnici e operativi sulla pianificazione e gestione dei rifiuti urbani in grado di rendere più efficiente il sistema; strategie di comunicazione; condivisione di innovazioni tecnologiche e coordinamento di politiche di reperimento di risorse finanziarie comuni, sicurezza sul lavoro e formazione professionale. Alla riunione di oggi di “Rete Ambiente Veneto”, oltre al Presidente di Etra Flavio Frasson, hanno preso parte i presidenti, direttori generali e delegati di tutte le multiutility tra cui Riccardo Ferrasin di Alto Vicentino Ambiente, Andrea Razzini di Veritas, Adriano Tolomei di Ecoambiente, Alessia Lazzaretto di Alto Vicentino Ambiente, Sergio Baldin di Contarina, Gianfranco Vivian e Renato Guarnieri di AGSM-AIM. «L’importanza di fare rete a livello regionale consente di affrontare le prossime sfide che il settore dei rifiuti e in genere l’economia circolare richiede - hanno dichiarato all’unisono i partecipanti - soprattutto nella consapevolezza che i servizi pubblici essenziali sono una delle leve dirette mediante le quali si potranno migliorare gli impatti ambientali determinati da chi produce rifiuti, siano imprese o cittadini».

Le aziende che formano la Rete occupano direttamente 6130 dipendenti e garantiscono i servizi ambientali in 423 Comuni del Veneto