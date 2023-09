Tromba d'aria nell'Alta, Etra al lavoro per raccogliere decine di metri cubi di rifiuti

Oltre 60 metri cubi di materiale raccolto in due giorni grazie a due mezzi dedicati, due operai e due tecnici, oltre agli uomini e mezzi in campo per il servizio ordinario: si è mossa sin dalle prime ore successive all’evento Etra, accorsa per sgomberare i rifiuti causati dalla tromba d’aria che ha devastato diverse aree del territorio del comune di Borgoricco il 23 settembre scorso.

Tromba d'aria

Spiega il presidente di Etra, Flavio Frasson: «Il nostro personale è ancora presente e sta aiutando la popolazione a raccogliere e smaltire i rifiuti lasciati a terra dopo la tromba d’aria. Alberi, piante, mattoni, piastrelle, tegole, rifiuti di legno, oggetti di plastica rigida ma anche rifiuti pericolosi, come coperture in cemento amianto. Non ci limitiamo a raccoglierli, ma ci preoccupiamo di smaltirli nella maniera corretta, in sicurezza e ad avviarli alle diverse filiere del recupero». Gli addetti e i mezzi stanno ancora lavorando e intanto Etra, in collaborazione con il Comune, sta organizzando dei servizi straordinari di recupero a domicilio dei rifiuti che vengono raccolti dai privati. Tre le categorie di rifiuti interessati dall’asporto porta a porta su chiamata:

rifiuti inerti: mattoni, piastrelle, tegole, etc. Il ritiro è gratuito per un volume fino a 200 Litri (l’equivalente di 10 secchi circa). Per prenotare il servizio di ritiro a domicilio contattare il numero Verde 800 247 842.

rifiuti ingombranti: legname e plastica rigida. Contattare Etra inviando una mail all’indirizzo: info@etraspa.it

coperture in cemento amianto: contattare Etra inviando una mail all’indirizzo: infoamianto@etraspa.it

Borgoricco

Afferma Alberto Stefani, sindaco di Borgoricco: «L’amministrazione comunale sta costantemente monitorando la situazione. La tromba d’aria che si è abbattuta l’altro giorno ha colpito nuovamente il nostro territorio dopo l’eccezionale grandinata dello scorso luglio. Ora sono circa 25 famiglie pesantemente colpite dal maltempo e cercheremo di aiutare sia loro che tutti coloro che hanno subito danni. Siamo stati fortunati a non aver avuto vittime o feriti». Conclude Giulio Ruffato, assessore ai lavori pubblici di Borgoricco e consigliere di sorveglianza di Etra: «Per noi è ora prioritario lo smaltimento corretto dei rifiuti, soprattutto quelli in amianto. Invitiamo quanti abbiano rifiuti pericolosi o quantitativi eccezionali di altri materiali a rivolgersi ad Etra. Con la Multiutility stiamo infatti lavorando per rendere meno disagevole possibile la situazione che stanno vivendo molti nostri concittadini, mettendo in atto provvedimenti straordinari di intervento». Per gli utenti delle vie Stradon, Piovega e Canarei (e strade limitrofe colpite dal fortunale), il Comune di Borgoricco sta approntando delle misure di sostegno economico per sostenere, anche parzialmente i costi dello smaltimento dell’amianto a seguito dell’evento straordinario. Chi fosse interessato ad ottenere tale misura è pregato di contattare il Comune, Ufficio Lavori Pubblici, alla mail manutenzioni@comune.borgoricco.pd.it.