Passaporti, boom di richieste: la Questura raddoppia gli appuntamenti

Si erano esauriti in pochissimi minuti, i posti per rinnovare il passaporto messi a disposizione dalla Questura di Padova per i cittadini della Federazione dei Comuni del Camposampierese. In pochissimi istanti dall’avvio del sistema online di prenotazione attraverso il sito della Federazione, le disponibilità si erano esaurite, evidenziando così quanto il servizio decentrato fosse atteso e richiesto.

Passaporti

È per questo che la Questura di Padova ha deciso di mettere a disposizione altre date fruibili dai cittadini dell’area del Camposampierese i quali potranno chiedere e ottenere il rilascio del passaporto in queste tre ulteriori date: sabato 28 ottobre, sabato 25 novembre e sabato 30 dicembre. Gli appuntamenti potranno essere prenotati online dal sito della Federazione a partire da lunedì 9 ottobre dalle ore 10. Commenta il presidente dei Comuni del Camposampierese, Antonella Argenti: «Ringrazio il Questore Antonio Sbordone con i Dirigenti e gli Uffici della Questura di Padova a nome di tutti i sindaci dei Comuni della Federazione dei Comuni del Camposampierese perché, celermente, ha colto quello che è un bisogno molto sentito dai nostri cittadini. Ringrazio anche gli uffici della Federazione, ed in particolare il Comando della Polizia locale e tutta la sua squadra che nei prossimi mesi per due sabati al mese metteranno a disposizione della Questura la necessaria collaborazione per agevolare le operazioni e offrire così un servizio così importante per nostri cittadini dell’area camposampierese e senza bisogno di recarsi nel capoluogo di provincia».