Cicogna ferita nel parcheggio della scuola materna: il salvataggio nell'Alta

Lunedi 25 marzo alle ore 16.15 è stata segnalata da un concittadino, Giampietro Comin, la presenza di una cicogna in difficoltà nell’area del parcheggio della Scuola dell’Infanzia di Carmignano di Brenta

«La cicogna - spiega Comin - tentava di spiccare il volo ma dava segni di stanchezza, mancanza di forza e, non riuscendo a mantenere un volo lineare bensì disorientato, ricadeva a terra». Cosi è stato immediatamente richiesto l’intervento della polizia locale del Comune di Carmignano di Brenta, coordinata dal referente istruttore capo Alessia Vazzoler che, allertata del caso, si è messa in contatto con la struttura "Clinica Veterinaria del Benvenuto" di Polesella, convenzionata con la Provincia di Padova per questo tipo di attività, ai fini del soccorso al volatile in difficoltà. Non potendo intervenire immediatamente, il personale della clinica ha dato istruzioni per la corretta custodia e gestione dell'animale fino al recupero, che è avvenuto il giorno seguente. Con l'aiuto del personale comunale, la cicogna è stata recuperata e, grazie alla disponibilità del cittadino segnalante e del papà Elio Comin, le è stato offerto un luogo protetto e sicuro dove trascorrere la notte. Il giorno successivo, martedi 26 marzo, la Clinica Veterinaria del Benvenuto ha effettuato il recupero dell'animale dall'abitazione del cittadino verso la clinica veterinaria dove saranno prestate le cure sanitarie del caso per una ripresa fisica che permetterà al volatile il suo reinserimento in natura. Noto che qui a Carmignano di Brenta è presente da ormai 7 anni un nido di cicogne su un traliccio della corrente elettrica vicino alla piazza della frazione Camazzole.

Il sindaco di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon dichiara: «Ringrazio la polizia locale, in particolare il referente istruttore capo Alessia Vazzoler, il personale comunale e i due concittadini Giampietro Comin ed Elio Comin per l’attività di intervento effettuata con professionalità e salvaguardia della cicogna ferita. Auspico che con le cure sanitarie che verranno fatte nella clinica convenzionata il volatile possa tornare presto nel suo habitat naturale».