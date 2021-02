Anche a San Valentino le donne di Coldiretti sostengono le mamme in Africa

Il cuore della gratitudine è arrivato nelle case degli italiani che partecipando all’operazione di solidarietà #solodalcuore a favore del Cuamm Medici con l’Africa finora ha raccolto oltre 10 mila euro già versati a sostegno dell’iniziativa “Prima le mamme e i bambini”. Grazie alle donazioni dei molti cittadini che hanno ordinato questo cuscino fatto dalle agrisarte di Sant’Erasmo abbinando due tessuti uno “Made in Italy” e l’altro Wax, che racchiude un interno in fibra naturale a base di ortica e mais, – spiega Valentina Galesso, leader delle imprenditrici di Coldiretti Padova - abbiamo raccolto la prima cospicua cifra che permetterà al personale sanitario di costruire un primo ambulatorio per le visite. Il prossimo passo è finanziare l'apertura di un reparto e una scuola di formazione per ostetriche.

Ulteriore sforzo

Serve dunque ancora lo sforzo di tutti per dare forza all’idea di Katia Zuanon, imprenditrice di Camposampiero, titolare di Prayers Collection e finalista del concorso per l’innovazione Oscar Green che ha coinvolto molte espressioni del mondo femminile padovano".

In occasione di San Valentino gli speciali cuscini - cuori solidali e sostenibili saranno protagonisti al mercato coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23 sabato mattina. Con l'occasione del carnevale il Mercato Coperto proporrà anche gustose idee per festeggiare in maschera, inoltre non mancheranno le preziose versioni de "i sogni di Ely" come idea regalo per gli innamorati. E ancora, a Monselice, città che a San Valentino dedica una tradizionale festa,? ha già aperto uno speciale showroom con una ricca esposizione di cuscini, ciascuno un pezzo unico, al negozio "Dune 2" di via Roma, in pieno centro.

I messaggi

«In questo periodo sui profili Facebook e Instagram - spiega Galesso - gente comune, personaggi famosi, politici e artisti hanno postato il loro messaggio #solodalcuore alimentando la condivisione e la conoscenza di questa campagna solidale che continua con edizioni speciali per il periodo di Carnevale, per San Valentino per la festa della donna e della mamma fino al raggiungimento dell’obiettivo finale: una scuola per ostetriche e un reparto attrezzato per le visite e i ricoveri. Dalle imprenditrici della Laguna Nord abili in sartoria fino all’agenzia di comunicazione Ipsofactory guidata da Fiorella Toffano, una rete femminile ha lavorato all’intera pianificazione dai social alla piattaforma e-commerce. Una filiera che ha prodotto un risultato concreto». Basta navigare in www.solodalcuore.it e procedere con la compilazione dei campi per avere a domicilio un cuore morbido e promuovere un atto di beneficenza. “C’è ancora stupore per la risposta registrata da tutte le parti d’Italia – aggiunge Galesso – i cuori che si possono ancora acquistare sono recapitati direttamente a domicilio con spedizioni tramite corriere. Si tratta di oggetti esclusivi nessuno è uguale e soprattutto è il cuore che ti sceglie. E la magia avviene ogni volta che si scarta la confezione». In un momento in cui siamo obbligati alla distanza Coldiretti ha creato un ponte per stare più vicino alla gente di buona volontà e ai bisognosi. L’Africa è il cuore del mondo e le donne sono la vera speranza di un continente saccheggiato da troppo tempo, sfruttato e pieno di contraddizioni. E seppur nella sua fragilità quella terra e quei popoli hanno fame di vita”.