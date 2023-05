Si è spento don Gino Brunello, aveva 84 anni

Lutto nella diocesi padovana. Oggi, 8 maggio, è morto don Gino Brunello, 84 anni compiuti lo scorso 25 febbraio che dal 1998 viveva nella Casa del clero. Ordinato sacerdote il 5 luglio 1964, dal 31 agosto del 1964 diviene cooperatore a Crespano del Grappa. Nel 1968 diventa assistente nel liceo del Seminario maggiore dei Padova. Due anni dopo, dal 15 settembre 1970, è cooperatore a Cittadella e successivamente, dal 30 settembre 1972 vicario cooperatore a Enego e poi da, novembre dello stesso anno, parrocco di Fosse di Enego dove rimane fino al primo settembre 1975, quando presenta la rinuncia all’incarico. Dal primo luglio 1975 gli viene affidato l’incarico di adiutore al Centro missionario diocesano e di segretario della Caritas diocesana. Successivamente (1979) cappellano ai Pii Conservatori Santa Caterina. Nel settembre 1981 è nominato vice rettore e aiutante in amministrazione al Seminario maggiore.

Il proseguo della carriera

Diventa quindi, nel 1982 consulente ecclesiastico di Api-Colf. Qualche anno dopo, nel 1986 diventa delegato diocesano per la Pastorale del turismo e delle migrazioni. Successivamente, dall’aprile 1991, è delegato vescovile presso la “Missio Africana”. L’anno dopo, dal novembre 1992, viene inserito come aiuto del vescovo a cui si aggiungono il servizio pastorale alla chiesa dell’adorazione perpetua, la preparazione del mensile “Dall’alba al tramonto” e il ruolo di segretario aggiunto dell’associazione Amici di Telechiara. Con l’aprile 1997 diventa cappellano della Missione con cura d’anime per gli immigrati africani a Terranegra. Nel 2022 viene nominato consulente ecclesiastico della FISM e segretario della scuola del Seminario minore di Rubano. Nel marzo 2009 è nominato cappellano della sottosezione Unitalsi di Padova. Incarico che mantiene fino al novembre 2012 e penitenziere nella parrocchia di Villafranca Padovana dal 2016. I funerali saranno celebrati mercoledì 10 maggio alle 15,30 nella parrocchia di Santa Giustina in Colle. Don Gino Brunello ha lasciato un ricordo indelebile tra tutti coloro che in questi anni l'hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le qualità professionali e soprattutto quelle umane.