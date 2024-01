La catena McDonald’s sbarca a Saonara

A breve inizieranno i lavori per la realizzazione del nuovo punto vendita McDonald’s che sorgerà lungo l’arteria provinciale di via dei Vivai, all’altezza della rotatoria che regola il traffico all’intersezione con via Giuseppe Mazzini. Gli stalli per i parcheggi prevista da progetto sono 47. L'immobile occuperà un'area di 483 metri quadrati. Il patio esterno sarà di 289 metri quadrati. Il verde distribuito in tutta l'area è di circa 825 metri quadrati. La struttura è simile a quella che c'è in via Sarpi a Padova. L'entrata all'area dedicata è da via Mazzini all'altezza dell'intersezione con via XI Febbraio. Il volume commerciale di progetto è di 1.450, 32 metri cubi.

Il progetto

Il progetto proposto dalla famosa catena statunitense prevede la realizzazione di un ristorante fast food nel territorio di Saonara. L’area, destinata dal Piano degli Interventi ad uso commerciale, accoglierà la nuova infrastruttura con le installazioni d’arredo caratteristiche e gli standard innovativi riconosciuti dell’attività commerciale famosa in tutto il mondo: dai chioschi digitali installati nella hall del locale, che consentono, attraverso un monitor touch screen di personalizzare il proprio ordine e pagare con i metodi tecnologici più avanzati alla preparazione sul momento di hamburger e patatine che il cliente potrà attendere nei tavoli situati all’interno e nel patio esterno del nuovo immobile. Sarà presente il servizio McDrive, grazie al quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine dalla propria auto transitando lungo il percorso indicato.

La soddisfazione del sindaco

«Questa novità - ha detto il primo cittadino di Saonara, Michela Lazzaro - è la dimostrazione di come il comune di Saonara sta creando nuove opportunità, attirando l’interesse di attività importanti. Questa realtà, oltre a consentire la valorizzazione di un’area di passaggio, renderà ancor più attraente il nostro territorio, che conta molte realtà commerciali di vicinato consolidate e riconosciute, coinvolgendo anche un target di clientela più giovane. Siamo certi - ha proseguito - che la nuova attività commerciale possa integrarsi alla perfezione, collaborando attraverso iniziative ed attività con le realtà locali, come già avviene con altri esercizi di grandi dimensioni operativi nel nostro territorio e come l’azienda stessa mette in atto in altri centri abitativi di dimensioni simili al nostro. L’amministrazione comunale - ha concluso - continuerà a sostenere e valorizzare il commercio locale con nuove proposte, occasioni di aggregazione sociale e la promozione del territorio».