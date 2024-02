A lezione dal luogotenente per difendersi dalle truffe

I carabinieri in cattedra per contrastare il fenomeno delle truffe. Ieri pomeriggio nella sala civica Sandro Pertini di Saonara i carabinieri della stazione di Legnaro hanno tenuto una conferenza sul tema della prevenzione delle truffe, prevalentemente ai danni di anziani al fine di illustrare le più diffuse e fornire ai cittadini gli strumenti circa le misure da adottare. L’incontro organizzato dall’amministrazione comunale su impulso dell’Arma si è tenuto alla presenza del sindaco Michela Lazzaro, dell’assessore al Sociale Luca Bassani e delle associazioni molto attive nella comunità come l’associazione nazionale Alpini e la Protezione Civile.

Il tema

Il luogotenente Marialdo Rossin, comandante della stazione di Legnaro, in qualità di relatore ha illustrato alla platea dei presenti, circa 120 partecipanti, le varie e sempre più sofisticate tecniche con cui i malfattori truffano le vittime, l’ultima della quale, lo spoofing, che permette ai truffatori di chiamare telefonicamente le vittime con numeri telefonici falsificati che corrispondono ai numeri effettivamente intestati a forze dell’ordine, istituti di credito, compagnie assicurative, al fine di rendersi credibili e indurre le vittime a fidarsi e fornire codici o dati sensibili, effettuare bonifici.

Pubblico interessato

La partecipazione è stata molto sentita, infatti molte sono state le domande poste dalla cittadinanza presente, chiedendo in particolar modo come proteggersi da alcune tipologie di truffe più note come quella dello specchietto (un falso sinistro stradale con una pressante richiesta di un immediato risarcimento in contanti), come avviene la clonazione delle carte di credito e che accorgimenti adottare in caso di acquisti o vendite su internet, come comportarsi se si presenta alla porta un tecnico inviato da

società di forniture o dal Comune come agenti di Polizia Locale o assistenti sociali, invitando sempre i cittadini ad accertare che non si è in presenza di truffatori chiamando il numero 112 o la stazione carabinieri del proprio comune di residenza.